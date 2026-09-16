美国科技巨头Meta首席执行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）星期二（9月15日）在社交媒体X发文，认为没有必要要求整个人工智能（AI）行业同步放慢研发。

AI安全问题近期引发舆论热潮，相关警告也引发AI和半导体概念股股价波动和回撤。

扎克伯格认为，AI企业在发现安全问题时，可自行延缓产品进度。他写道：“引入独立评估人员和顾问，是业界的最佳做法。”

他以Meta旗下AI智能体Muse推迟推出为例。Meta为加强安全防护，主动把Muse的推出时间推迟数月，并没有要求其他企业先采取同类行动。

英伟达首席执行官黄仁勋星期二也说，安全应贯穿AI开发过程，但这是可以通过工程方式解决的问题。

黄仁勋认为，企业若发现产品不安全，应暂停推出并解决问题，但无须制定新的AI安全法律或监管条例。

这轮争论在Anthropic研究员考克森（Jacob Coxon）9月8日辞职并警告AI安全风险后升温。Anthropic首席执行官阿莫迪（Dario Amodei）随后于9月12日发表文章，呼吁业界放慢提升前沿AI模型能力的步伐，让研究人员有更多时间了解相关风险。

Meta推出Meta One订阅服务

Meta星期二也宣布，Meta One订阅配套开始在全球逐步推出，涵盖面簿（Facebook）、Instagram、WhatsApp和Meta AI等旗下应用和服务。

付费后，个人用户可以用Meta AI制作更多图片和视频；内容创作者和企业可借助这类工具统一管理社交媒体账号，例如实现排期发内容、查看受众数据。

新加坡用户可选择单个应用订阅配套，月费从1.99元起。个人用户组合配套月费从8.49元起，内容创作者和企业组合配套则从17.99元起。