对冲基金在8月份继续加大消费股的做空，即押注消费股股价下跌，同时减少部分人工智能相关股票的空头仓位，但对谷歌母公司Alphabet转趋悲观。

资金管理数据平台Hazeltree星期三（9月16日）发布的一份报告，指出上述趋势。

Hazeltree指出，随着中东战事升级，油价和全球债券收益率走高，消费者面对更高的燃油价格和借贷成本，消费股成为对冲基金重点做空对象。

今年以来，美国非必需消费品股下跌约5%，是华尔街表现最差的板块；同期标普500指数则累计上涨11%。

数据显示，在8月被做空最多的20只北美大中型股票中，有九只是消费领域，高于7月的四只。

纸巾制造商金佰利（Kimberly-Clark）、美国最大外卖公司DoorDash，以及饮料制造商Keurig Dr Pepper，是美国被做空最多的大型公司。

在欧洲市场，宝马（BMW）、酒商帝亚吉欧（Diageo）和保乐力加（Pernod Ricard），以及奢侈品集团开云（Kering），都在被做空最多的股票之列。

做空Alphabet的基金数量首超做多

另外，AI主题继续主导8月的空头交易，如超微电脑公司（Super Micro Computer）、数据中心公司Coreweave、Nebius，以及从通用电气剥离的能源公司GE Vernova，继续进入最多被做空股票的前十名。

值得注意的是，Alphabet在8月跌出Hazeltree统计的“最拥挤多头”名单，因为做空或押注公司股价下跌的基金数量，今年首次超过做多或押注其股价上扬的基金。

Hazeltree指出，Alphabet没有出现基本面恶化，抛售似乎反映投资者对融资问题的担忧，而不是对公司业务实力失去信心。

随着数以十亿美元计的借贷和资本支出持续流向AI领域，投资者越来越关注企业如何为这些投资筹措资金。