美国联邦储备局重启紧缩周期，宣布三年来的首次加息，分析师说，这将给亚洲货币带来压力，并拖累对利率变动敏感的股市板块。

美联储在当地时间星期三（9月16日）宣布加息，将联邦基金利率目标区间提高至3.75%至4%，并预计会进一步加息。分析师认为，明年加息预期的上升将令亚洲货币面临更大压力，亚太多央行或相继加息。

彭博社报道，澳大利亚AC资本市场研究总监尹格伦（Glenn Yin，译音）认为，在美联储暗示还会有一次加息后，日本央行无疑也得释放鹰派信号以减轻负面影响：“如果日本央行接下来既不加息也不释放鹰派信号，美元兑日元汇率将再次上行；汇率短期内触及160关口的风险不容忽视。”

他还说，美联储重启紧缩周期，加上高企的能源价格与通胀预期前景，也为澳大利亚联储银行在本月底加息提供充分理由。

KCM Trade首席市场分析师沃特勒（Tim Waterer）指出，鉴于本轮周期预计至少还会有一次加息，美债收益率和美元汇率都已开始走高；未来货币环境可能将进一步收紧，对利率上行更为敏感的股票资产走势将更为脆弱。

沃特勒说：“美联储展现出新的鹰派姿态，其他央行可能会效仿，这种不确定性或会让亚洲市场持续感到不安。”

Vantage Global Prime资深市场分析师陈希碧（Hebe Chen，译音）强调，美联储的鹰派加息可能将给债券市场带来更为深远的影响。“风暴终会过去，但高昂的资金成本会留下来，这将在市场对当前消息的初步反应消退后，继续对资产估值构成压力。”

她进一步指出，亚洲正处于这片阴影的笼罩之下：“美债收益率走高和美元走强，可能将促使资本回流美国，给亚洲地区货币及本土债券市场带来压力，并压缩亚洲各国央行的宽松政策空间。”

于此同时，陈希碧认为韩国和台湾等地股市高度依赖科技板块，对利率上行也会更为敏感。

不过，她也强调：“这未必意味着会出现单边抛售，但确实改变市场格局，压缩估值缓冲空间，资金成本上升，市场表现将更依赖于企业盈利的支撑。”