国际油价连续第三天下跌。随着供应中断的忧虑有所缓解，加上市场关注美国与伊朗接下来的外交动向，布伦特原油价格跌破每桶104美元。

彭博社报道，布伦特原油此前两个交易日累计下跌超过3%，星期五（9月18日）进一步跌至每桶104美元以下；美国西得州中质原油（WTI）则在每桶101美元左右。

供应方面，沙特阿拉伯正着手修复受损的东西输油管（East-West pipeline），目标是在数天内恢复约一半的输送能力。这条管道可把原油输送至红海沿岸，绕过霍尔木兹海峡。与此同时，目前仍有部分油轮通过霍尔木兹海峡。

市场也关注美国与伊朗局势的外交进展。美国总统特朗普说，他正接近就是否再次升级对德黑兰的攻击作出“重大决定”。美国预计下星期在纽约联合国大会期间与波斯湾国家举行会议，特朗普也将与中国国家主席习近平举行峰会，伊朗战争可能成为讨论课题之一。

在此之前，在沙特阿拉伯向中国提出请求后，北京已私下要求伊朗协助约束胡塞武装。获得德黑兰支持的胡塞武装近期在也门向曼德海峡（Bab el-Mandeb）推进，并袭击沙特设施。

尽管油价连续回落，今年以来仍大幅上涨。布伦特原油受到中东及俄乌冲突推动，年初至今涨幅仍超过70%，持续加剧市场对通货膨胀的担忧。

辉立Nova高级市场分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）指出认为，近期油价下跌较可能反映地缘政治风险溢价降温，而不是基本面出现逆转。

她指出，油价仍处于每桶100美元以上，市场情绪虽然不再如此强烈看涨，但距离转为看跌仍有一段距离，投资者正等待供应恢复的进一步证据。

霍尔木兹海峡的运输风险也尚未消除，市场对目前经海峡运输的能源规模看法不一。美国能源部长赖特（Chris Wright）估计，近期七天平均运输量为每日1100万桶，海运研究机构克拉克森斯（Clarksons）则估计约为每日800万桶。