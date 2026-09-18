日本央行将利率上调至31年来新高
日本央行星期五将利率上调至31年来新高，并表示准备继续推高借贷成本，加入其他主要央行行列，应对由油价飙升引发的持续通胀压力。
这一符合广泛预期的举措，是三个月来的首次加息，使利率更接近日本央行认为对经济保持中性的水平，标志着进一步摆脱数十年来的超低利率政策。超低利率曾巩固日元作为廉价全球融资货币的地位。
此前，欧洲和美国同业均已加息，凸显各国央行对全球通胀风险的关注。这些风险源于伊朗战争引发的能源成本飙升、扩张性财政政策以及对AI投资的需求激增。
根据路透社报道，在星期五结束的为期两天会议上，日本央行以7比2的投票结果，将政策利率从1%上调至1.25%。鸽派委员浅田藤一郎和佐藤绫乃对该决定投下反对票。
日本央行在宣布该决定的声明中说，随着企业持续转嫁工资上涨成本，且通胀预期不断升温，“潜在通胀已接近2%”。
声明称，尽管经济和物价走势与日本央行的基准预测一致，但潜在通胀存在偏离其2%目标的风险。
加息至1.25%，使利率进入日本央行估算的日本名义中性利率1.1%至2.5%区间。名义中性利率即既不会冷却、也不会令经济增长过热的水平，这引发市场对日本央行最终可能加息至何种程度的疑问。
但日本央行的政策利率仍落后于全球同业，低于欧洲中央银行的利率。欧洲央行上周将关键利率上调至2.5%，而美联储的利率区间为3.75%至4.00%。
利率差距依然较大，或使日元兑其他货币持续疲软，推高进口成本和更广泛的通胀。
日本央行于2024年结束长达十年的刺激政策，并已数次加息，包括6月的一次。日本央行大约每年加息两次，理由是日本在可持续实现2%通胀目标方面取得进展。
批评人士称，日本央行缓慢的加息步伐，是日元疲软的因素之一。日元疲软加上伊朗战争导致能源成本飙升，造成批发通胀急剧上升，预计将传导至消费价格。
不确定性或将持续
星期五公布的数据显示，8月核心消费者通胀率稳定在日本央行2%目标附近，企业继续将多种食品和杂货的成本上涨转嫁给消费者。
在日本央行释放一系列鹰派信号后，市场几乎已完全消化9月加息的预期。这些信号包括日本央行7月警告称，燃料成本飙升、日元疲软推高进口成本，以及强劲的AI需求，可能导致通胀超调。
美国财政部长贝森特也表示，他本月在20国集团财长会议期间与植田和男会面时，表达了对采取“果断”货币措施应对日元疲软的强烈支持。
消息人士告诉路透社，贝森特同意参与日本买入日元的干预行动时，也敦促日本首相高市早苗领导的政府避免加大财政刺激力度，因为此举与日本央行抑制通胀的努力背道而驰。
但包括日本央行行长植田和男在内的许多日本央行官员，对未来加息的潜在速度和幅度仍语焉不详，称这在很大程度上取决于通胀前景，以及该行过去的加息可能如何影响金融状况。
路透社调查的分析师预计，日本央行将在明年3月底前将利率上调至1.5%，随后在2027年第二季度上调至1.75%。多数人认为，终端利率至少将达到1.75%。