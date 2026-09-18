据知情人士透露，软银集团（SoftBank Group）已将它以旗下晶片子公司Arm Holdings股票抵押的保证金贷款（margin loan）额度增加50亿美元（64亿新元），使总额达到250亿美元（319亿新元）。此举旨在为集团不断扩大的人工智能投资筹集资金。

彭博社星期五（9月18日）报道，这些不愿透露姓名的知情人士表示，这家日本投资公司已于本月与债权方重新商定条款并签署了协议。

这是软银第三次利用Arm的股票提高保证金贷款额度，因为创始人孙正义（Masayoshi Son）需要数十亿美元资金来支持日益增加的人工智能投资，其中包括向ChatGPT开发商OpenAI承诺投资近650亿美元的资金。

软银与甲骨文（Oracle Corp.）和Meta Platforms等科技巨头一样，正在向人工智能技术及基础设施投入前所未有的巨额资金。然而，投资者对孙正义那些耗资数十亿美元的人工智能项目日益感到担忧，因为这些项目的回报前景在很大程度上仍充满不确定性。

软银拒绝置评。

根据公司披露的文件，截至5月，软银的这笔贷款以7亿6900万股Arm股票作为抵押，相当于这家晶片设计公司72%的股权。软银持有Arm近90%的股份。