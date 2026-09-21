日本央行未就未来加息步伐释放明确指引，加上日本三天假期导致市场流动性下降，日元未来一周可能剧烈波动并进一步走弱。

日元星期一（9月21日）企稳在1美元兑156.86日元附近。日本央行上星期五（18日）加息，但两名审议委员投下反对票，日元当天一度下跌1.3%，上周累计跌逾2%，写近一年来最大单周跌幅。

日本央行行长植田和男会后说，货币政策已进入新的阶段，但同时指出，目前难以判断本轮紧缩周期的终点利率，也未明确说明未来加息速度。

掉期市场预计，日本央行10月底加息的概率不到20%，12月加息的概率则接近90%。

本月初，市场预期日本央行将加快收紧货币政策，加上以日元融资的套利交易平仓，以及市场猜测日本养老基金可能把更多资金转向日本国内资产，推动日元上涨。

不过，美国联邦储备局加息，加上植田和男释放的政策信号，促使一些策略师发出警告，如果投资者认为日本央行难以跟上美联储的紧缩步伐，美元兑日元汇率可能继续攀升。

摩根士丹利三菱日联证券（Morgan Stanley MUFG Securities）策略师在报告中指出，未来外部环境仍将对日元构成不利因素。

有报道称，日本当局上星期五向市场参与者进行汇率询价，显示政府可能再次入市干预。日本7月底曾与美国联手买入日元，推动日元升值逾6%。日本财务省数据显示，截至8月26日的一个月内，日本投入创纪录的15万4000亿日元（约1252亿新元）干预汇市。