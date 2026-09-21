星期一（9月21日）重点：

在科技股和人工智能（AI）相关股上升的带动下，美国华尔街股市主要股指期货在星期一（9月21日）走高。投资者正密切关注美国总统特朗普和中国国家主席习近平的会晤，整体气氛乐观。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升52.30点或0.68%，报7702.40点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货起306.30点或1.03%，报29950.50点；重量级的道琼斯指数期货也升高421.50点，报52102.20点。

美国股市在上个星期的剧烈震荡后，仍以稳健的走势在上星期五（18日）收盘。市场也在上个星期后半周消化了美联储的加息行动。美国国债收益率在上个星期突破5%；原油价格虽回吐了早先的涨幅，但仍维持在每桶100美元以上，使得通胀担忧始终是市场的关注焦点。

标准与普尔500指数上星期整体微幅收跌，而以科技股为主的纳斯达克指数的一周表现则比前个星期好。蓝筹股云集的道琼斯指数则遭遇了自今年3月以来的最大单周跌幅。

在上星期五，标准与普尔500指数是上升12.74点，闭市报7650.50点。纳斯达克100指数也起了0.67%或197.19点，以29644.17点收市。道琼斯指数则跌了95.40点，闭市报51682.64点。

美国股市上星期五的交易非常活跃，交易所的总成交量是252亿9000万股，比过去20天的161亿9000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

亿万富翁投资者阿克曼（Bill Ackman）旗下的潘兴广场资本（Pershing Square）刚刚披露，公司继第一季买入Alphabet股票之后，已在第二季清仓了所持的Alphabet股份，转向买入Meta Platforms的股票。Meta Platforms股价在这个一消息的提振下，在今晚盘前上升了2.51%，截稿时报681.91美元。

伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）在上星期五宣布，股神巴菲特即日起出任名誉主席，并继续担任董事；董事会则选举霍华德·巴菲特（Howard Graham Buffett）接任主席。霍华德是巴菲特之子，也是伯克希尔董事会成员。这项安排让外界再次关注这家投资巨头的接班进程。伯克希尔哈撒韦B股在今晚盘前小幅上升0.02%，截稿时报509.77美元。

比特币在上星期五上涨约5.7%，带动了加密货币交易所Coinbase的股价也跟着大涨约12%，成为当天标准与普尔500指数表现最强的成份股。Coinbase在今晚盘前继续走高4.32%，截稿时报202.64美元。美国证券交易委员会（SEC）在上星期四（17日）公布代币化股票交易的临时豁免框架，为符合条件的交易场所提供有限度的监管通道，也让数字资产与传统证券市场的融合再受关注。

星期一下文我们来看看流媒体巨头Netflix的股票评级。今晚盘前该股退低0.10%，截稿时报71.72美元。

盘前活跃股按序：英特尔（Intel）、Strategy Inc、英伟达（Nvidia）、Warner Bros. Discovery Inc和Robinhood Markets Inc。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

Netflix的关键问题，不只是能否把业务扩展到更多娱乐领域，而是能否在扩张过程中守住最初吸引到的观众，以及持续推出让人想看、看完还想讨论的好故事。（路透社）

流媒体巨头Netflix的股价在上星期五下挫将近5%，导火线是富国银行（Wells Fargo）下调了它的股票评级。该行分析师提出的原因包括：流媒体平台竞争激烈、观众参与度转弱，以及Netflix近期缺乏足够有吸引力的原创剧集和电影。

富国银行分析团队也认为，Netflix若想让股价重拾动力，它仍需要《怪奇物语》（Stranger Things）和《后翼弃兵》（The Queen’s Gambit）这类能够引发广泛讨论的热门作品。

富国银行将Netflix评级从“持守”下调至“减持”，并把目标价从原本的80美元调低至57美元，下降幅度显著。

分析师指出，Netflix订户每天虽然仍花超过一小时观看内容，但他们估算，今年上半年每名订户的平均每日观看时间，已经比2023年同期减少了大约8%；Netflix排名前100的原创作品，按每名订户每日观看时间计算，也比去年同期下跌约3%。（注：这些数据都是分析师的估算，并非Netflix公布的用户观看统计数字。）

这场股价评级争论的核心，是Netflix是否在扩张业务版图时，不知不觉中忽略了原本最重要的原创作品。Netflix目前是积极拓展播客、游戏、直播节目和短视频。该集团希望让平台不再只是追剧的地方，而是成为消费者日常娱乐的一站式内容中心。

富国银行分析团队则认为，若投入这些新领域的资源影响了原创剧集和电影的竞争力，Netflix可能错失打造下一部全球热门作品的机会。毕竟，直播节目即使能带来广告收入和新订户，也未必能取代一部让观众迫不及待追看的热门剧集。

Netflix面临的另一个问题，就是订户是否愿意继续接受更高的月费。随着流媒体市场日趋成熟，消费者现在可以在多个平台之间做选择。价格、内容质量和观看体验都可能影响他们是否续订。虽然Netflix今年预计增加约10%的内容支出，也会继续发展直播娱乐和短视频，但投资者想知道的是，增加投入能否带来足够的观看时间、订户增长和广告收入，而不是单纯让内容预算不断膨胀。

不过，华尔街也并非一致看淡Netflix的。Evercore ISI分析团队上个星期就将Netflix的目标价从100美元上调至110美元，并维持“买进”评级。它的调查显示，Netflix在美国的家庭渗透率处在多年以来的高位，在日本更达到创纪录水平；直播体育内容也帮助提升部分市场的观看“品质”。

看好与看淡的分析师，实际上是在衡量不同的指标。他们一方担心每名订户观看时间下降，另一方则是看到Netflix的家庭覆盖率和新内容带来的增长空间。

对Netflix而言，它的下一步并非简单的在原创内容与新业务之间二选一。直播、游戏和播客可以扩大用户群，也可能带来新的商业模式；但这些尝试如果无法持续吸引观众，平台仍需要依靠有话题性、能让观众主动打开应用的作品，巩固与订户的关系。但是，Netflix现在已经减少公布观看数据的频率，使投资者更难持续追踪用户参与度的变化，也更难评估它的内容策略的好坏。

Netflix过去曾多次凭意料之外的“爆红作品”扭转市场对它的股票的看法。富国银行在分析报告中也承认，该公司仍有创造热门作品的能力。但是在股价今年以来已明显回落了超过21%的情况下，富国银行认为，市场显然还是希望看到更清楚的增长轨迹。

另外，在Tipranks的32名分析师当中，有25名给予Netflix股“买进”的评级，六名给出“持守”的评级，一名给则给了“卖出”评级。他们给该股定下的一年期限平均目标价是95.00美元。