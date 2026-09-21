尽管胡塞武装持续袭击沙特阿拉伯，中东紧张局势进一步升温，但沙特石油出口有所恢复，推动国际油价星期一（9月21日）下跌。

截至新加坡时间下午1时49分，布伦特原油期货下跌1.4%，报每桶102.48美元；美国西得州中质原油期货下跌1.5%，报每桶98.76美元。两者上星期五（18日）分别下跌0.91%和1.58%。

获伊朗支持的也门胡塞武装称，上星期六（19日）用导弹和无人机袭击沙特首都利雅得的“敏感地点”，以及红海城市延布的一座沙特阿美设施。延布是沙特重要的石油出口枢纽。

胡塞武装袭击沙特阿美（Saudi Aramco）的东西输油管道后，沙特阿美暂停部分经延布出口的石油，转而增加本月和下月经霍尔木兹海峡的出口量。

路透社报道，分析公司Kpler的初步数据显示，沙特石油出口量在9月至今已恢复至每日略高于400万桶，高于8月份每日240万桶的至少13年低点。

摩根大通分析师指出，尽管沙特东西输油管道受到干扰，中东石油运输量仍出乎意料地强劲。过去10天，中东石油日均运输量达1710万桶，仅比2025年平均水平低610万桶。

卫星数据显示，过去六天沙特经霍尔木兹海峡运输的石油平均每日达290万桶，远高于8月份的每日70万桶。

另一方面，美国与伊朗仍陷僵局，双方星期天（20日）再次相互发出威胁。不过，美国总统特朗普说，愿意与预计本周赴纽约出席联合国大会的伊朗总统佩泽希齐扬会面。