日本软银集团（Softbank）拟发行总额逾110亿美元（约140亿新元）的垃圾债券（junk bond），部分资金将用于追加投资ChatGPT开发商OpenAI。

若软银最终发行约110亿美元债券，在不包括困境债务交换的情况下，这将成为历来规模最大的单一企业垃圾债券发行之一。

垃圾债券，是传统意义上的高收益债券，一般指信用评级在BB或以下的债券，收益相对较高，但违约可能性比较高，投资者可能拿不回本金。

彭博社星期一（9月21日）引述知情人士报道，软银寻求发行100亿美元的美元债券，分为三种年期；另发行10亿欧元（约14亿新元）的欧元债券，分为两种年期。这批债券可能在星期四（24日）定价。

知情人士说，部分资金将用于软银对OpenAI的追加投资，有关投资预计10月完成。软银此前已承诺向OpenAI投资近650亿美元。

软银2026年多次向债务市场筹资。彭博汇编数据显示，集团年内已发行近150亿美元的多币种债券，是2026年至今垃圾债券市场规模最大的借款人。

借贷成本也已上升。软银一笔2031年到期的美元债券收益率9月初升至8.2%，高于1月低至6.7%的水平。

从信用评级来看，标普全球评级给予软银BB+评级，是投机级评级中的最高一档。