派拉蒙天舞（Paramount Skydance Corp.）与加州官员或就拟收购华纳兄弟探索公司（Warner Bros. Discovery）进行的和解谈判中，包括一项财务条款：若该公司未能兑现每年在影院发行30部电影的承诺，将被处以罚款。

彭博社星期一（9月21日）报道，两名知情人士透露，派拉蒙每少完成一部电影，就须支付3000万美元（约3800万新元）。这两名人士因谈判尚未公开而要求匿名。其中一人称，若未达到这一目标，公司还可能被迫出售持有的米拉麦克斯（Miramax ）股份；米拉麦克斯曾制作《恶人故事》（Pulp Fiction）等影片。

尽管派拉蒙一段时间以来一直承诺每年至少在影院发行30部电影，但牵头代表各州提起诉讼的加州总检察长邦塔多次表示反对这类补救措施，理由是其难以执行。公司此前向各大院线提出30部电影的承诺，以争取支持这项合并交易。

派拉蒙或可通过发行其他公司制作的部分影片，而非自行制作的电影，达到双方商定的数量。

来自12个州的总检察长（均属民主党人）以及编剧工会已提起诉讼，要求阻止派拉蒙以1100亿美元收购华纳兄弟，称交易将使公司在电影和有线电视行业占据不当的市场份额。

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彭博社指出，近几日各方的和解谈判已加快推进，不过尚未敲定任何条款。

知情人士称，讨论中的潜在让步包括对美国电影制作进行大规模投资。其中一人称，承诺的投资规模可能约为15亿美元。《华尔街日报》此前报道称，这项投资将在加州进行，此外还可能出售米拉麦克斯。派拉蒙拒绝就谈判置评。