全球最大奢侈品集团路威酩轩（LVMH）股价已跌至2020年以来最低，2026年累计下挫超过三分之一。公司的股票估值虽然明显低于过去水平，但销售增长乏力、中国市场受挫和接班安排未明，都是投资者不愿进场的原因。

彭博社数据显示，路威酩轩股票按未来12个月盈利计算的市盈率低于17倍，较过去10年平均水平低约30％。

核心业务面对多重压力

彭博专栏作家费尔斯特德（Andrea Felsted）认为，乍眼一看，集团品牌众多、财务实力雄厚，按历史水平来看，股价似乎已经跌得太低，但股价走低并非没有原因。

首先，时装和皮具部门占集团近一半的业务。巴克莱分析师团队预计，这个部门第三季销售将下跌2.1％，是集团目前的主要隐忧。

除了核心业务可能转弱，集团面对的地区需求也不稳定。中东战争影响当地奢侈品消费，中国需求在逐步复苏后又停滞，使集团更加依赖美国市场。

此外，集团在中国也因一宗商标诉讼陷入争议。旗下路易威登早前在苏州法院赢得与中国茶饮品牌茉莉奶白的诉讼，但诉讼结果引发部分中国消费者的抵制。

费尔斯特德认为，集团须修复品牌形象，并重新吸引首次购买奢侈品、但消费能力不及富裕顾客的消费者。

悬而不绝的继承安排增添不确定性

费尔斯特德也指出，随着股价的下跌，市场变得更关注集团董事长兼首席执行官阿尔诺（Bernard Arnault）的接班安排。

外界仍不清楚，他最终会选择五名子女之一、由多人共同领导，还是交棒给外部专业经理人。

阿尔诺4月在股东大会上说，可在七八年后再讨论接班问题。不过，费尔斯特德认为，奢侈品行业未来一年左右仍会充满挑战，阿尔诺若能更早交代接班安排，至少可消除投资者避开路威酩轩的一个理由。