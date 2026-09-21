路透社星期一（9月21日）报道，澳洲Ingenia Communities Group表明，已拒绝美国私募股权公司华平投资（Warburg Pincus） 提出的20亿6000万澳元（约18亿7200万新元）收购要约。这是华平投资第二次尝试收购这家土地租赁社区运营商。

华平投资最新要约为每股5.05澳元现金，较其此前19亿4000万澳元的报价高出近6.3%，并较Ingenia上一个收盘价溢价16.9%。

这个要约保留了一项此前的条件，即Ingenia放弃以711万美元（约907万新元）收购总体规划社区开发商Peet的计划；Ingenia认为，这项交易是其战略的核心。

Ingenia董事会向证券交易所表明，该要约“严重”低估了公司价值，不符合股东的最佳利益。

花旗分析师指出：“我们与投资者的讨论显示，尽管他们认为收购估值应显著更高，但鉴于住宅市场环境存在不确定性，短期内每股5.25澳元至5.50澳元的全现金收购价格将具有吸引力。”

Ingenia股价早些时候上涨2.6%，至4.43澳元，为8月中旬以来最高水平。

华平投资就9月14日提出的这一要约表示：“针对我们大幅改善的提案，Ingenia决定不展开接洽，我们对此感到失望。”该要约此前于8月30日的初始提案之后提出。

华平投资在声明中补充称，该要约为Ingenia证券持有人提供了优于Peet交易、且具有吸引力的全现金替代方案，并为进一步谈判和尽职调查奠定了坚实基础。

Ingenia董事会透露，仍愿考虑能够体现“有吸引力”价值的提案，并对公司的战略方向和增长潜力充满信心。