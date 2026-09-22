Meta Platforms新推出的AI智能体Muse初步显现成功迹象，激发市场对相关需求的乐观情绪，并带动晶片股大涨。

韩国晶片制造商三星电子和SK海力士的股价星期二（9月22日）均上涨逾3%，推动韩国KOSPI指数上涨2.3%。

Meta的智能体Muse本月早些时候推出后，迅速登上苹果应用商店的免费应用榜首，重新点燃市场对中央处理器（CPU）生产商的追捧，因为这类晶片是运行智能体所必需的。

Meta股价星期一隔夜上扬11.43%至741.24美元，创下2025年4月以来最佳单日表现。

Meta是超微半导体（AMD）第二大客户，约占AMD营收的5.5%。AMD股价因而上涨10%，收盘市值首次突破1万亿美元（1.27万亿新元），加入美光、博通、台积电和英伟达的行列，成为市值至少1万亿美元的晶片制造商。

英特尔（Intel）和安谋控股（Arm Holdings）也表现强劲，分别涨12%和17%，费城半导体指数连续第五个交易日走高，涨幅4.3%。

晶片股上涨带动大盘上行。标普500指数上涨1.5%，创8月初以来最大单日涨幅。科技股为主的纳斯达克100指数上涨2.8%，收于6月以来最高水平。除了市场对AI晶片需求的乐观预期外，油价下跌和债券收益率回落也为股市提供支撑。

Wedbush分析师布赖森（Matthew Bryson）说：“AI智能体依赖大量算力驱动的应用。现在真正主要的两家算力供应商就是英特尔和AMD。”

Jefferies分析报告则说，随着AI智能体被更多消费者采用，服务器中央处理器需求应会受益于更高的推理、任务编排和基础设施工作负载。