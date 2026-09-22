瑞银资产管理全球主权货币固定收益部门认为，如果日本进一步干预以支撑日元，将提供卖出好机会。

亚洲市场星期二（9月22日）早盘，日元在1美元兑157.35附近波动。

据彭博社报道，瑞银资产管理全球主权货币固定收益部门认为，日本央行最新的加息行动以及承认政策已经转向“新阶段”，并未让持怀疑态度的投资者相信，日元还有进一步上涨空间，无论是由于对利率上升的预期还是未来干预措施的猜测。

“日元走软的基本政策没有改变。美元兑日元汇率可能会继续走高，之后当局会在某个时候再次干预。”

本月初日元因市场预期日本央行将加快紧缩步伐而走强，但上星期五（18日）的加息并未提供多少支撑，日元已回落至此前水平附近。加息决定公布后，日本当局采取汇率检查，这是干预买入日元之前通常会采取的步骤。

瑞银资产管理全球主权货币固定收益部门认为，鉴于美国加息可能维持两国的收益率差，对日本央行收紧货币政策能否持续推高日元汇率“非常怀疑”。尽管交易员预计日本央行到6月前可能还会加息三次，但他们预计美联储同期加息次数也将相同。