比特币（Bitcoin）价格在飙涨至八个月新高之后回调。

截至星期二（9月22日）早上11时40分，价格跌至8万5408美元（约10万8927新元）。

比特币受油价下跌以及投资情绪回暖的强劲支持下一路上扬，价格在星期一（21日）纽约交易时间，一度上达8万7381美元。尽管目前有所下滑，但仍比上周的低点高出约1万美元。

加密货币交易公司GSR的联合创办人罗森布伦（Rich Rosenblum）表示：“价格回弹至8万美元以上，让交易员深信熊市阶段已结束。市场势头正吸引观望资金重新入场，因此，目前阻力最小的走势就是一路上行。”

不过，他提醒投资者，比特币涨势仍面对一定风险。“风险在于这可能是一场披着加密货币外衣的宏观流动交易。一旦风险资产出现动荡，比特币就将面临巨大的压力。”

BTC Markets分析师卢卡斯（Rachael Lucas）预测，比特币价格能在8万4000美元寻得支撑。

根据Coinglass统计，在过去24小时内，全网数码资产的多头和空头头寸爆仓总额，已攀升至10亿美元以上，其中空头头寸占了约8亿4000万美元。