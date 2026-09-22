星期二（9月22日）重点：

盘前交易重点：

Meta Platforms股价在隔夜大涨11.4%，创近一年以来的最大单日涨幅。该股的催化剂来自它新的AI个人代理Muse的火爆下载表现。Meta在本月8日推出Muse，让AI不只是回答问题，而是可以替用户订机票、发电邮、下订单等执行任务。市场数据显示，Muse推出12天的全球下载量已达约280万次，美国日活跃用户也超过ChatGPT在同个推出阶段的水平。它也登上美国苹果App Store免费应用榜首。Meta Platforms股价在今晚盘前走低0.33%，截稿时报738.80美元。

超威半导体（AMD）的股价在隔夜也大涨将近10%，盘中它还一度升至613.92美元，市值首次突破1万亿美元，成为继英伟达（Nvidia）、博通（Broadcom）和美光科技（Micron Technology）之后，第四家达到这个里程碑的美国晶片企业。超威半导体今年以来股价已大涨约185%，远远跑赢纳斯达克指数约15.8%的升幅。Piper Sandler分析团队在本月10日也给了该股“买进”评级及600美元目标价；目前股价已超过该目标价，意味着市场对超威半导体未来增长的预期正在快速升温。超威半导体股价在今晚盘前退低0.41%，截稿时报613.00美元。

莫德纳（Moderna）股价在隔夜也攀高超过12%。公司在10月24日公布个体化mRNA癌症疫苗与默克（Merck）Keytruda联用的黑色素瘤三期试验完整数据。市场关注这项研究能否为莫德纳带来冠病疫苗以外的业务。莫德纳股价在今晚盘前面对到套利压力，退低了0.98%，截稿时报171.24美元。

星期二下文我们来看看晶片制造商英特尔股价在隔夜的走势。今晚盘前该股起0.21%，截稿时报122.04美元。

盘前活跃股按序：英特尔、Strategy Inc、英伟达、美光科技和超威半导体（AMD）。截稿时，除了英特尔股价小幅上升之外，其他四只活跃股的股价全部退低。

对正努力重建竞争力的老牌晶片商英特尔而言，AI代理或许带来新的需求，但是分析师与投资者要看到的，还是它能否把这些市场机会变成真金白银的业绩。（路透社）

英特尔（Intel Corporation）

（纳斯达克证券交易所代码：INTC）

晶片制造商英特尔在隔夜再次成为市场的焦点。在投资者把目光放在图形处理器（GPU）之际，英特尔也突然成为焦点，它的股价在隔夜就大涨了超过12%，在标准与普尔500指数成份股中表现突出。

带动这次股价上涨走势的并非公司当天宣布了什么重量级的新产品，而是投资者开始重新评估人工智能代理（AI agents）可能带来的处理器需求。脸书母公司Meta Platforms旗下的Muse AI代理在隔夜受到关注。因此市场预测，随着AI从只是回答问题走向执行多步骤任务，数据中心对中央处理器（CPU）的需求可能随之增加。分析师在社交平台上就认为，这对英特尔而言，恰好打开了一扇机会之窗。

在过去几年，AI投资热潮主要由GPU和加速计算带动，英特尔却在先进制程和制造竞争中承受压力。如今，若AI代理需要更多CPU来负责任务调度、规划和协调，英特尔长期经营的数据中心处理器业务，便可能重新获得市场关注。市场也开始讨论，AI基础设施的扩张是否会让CPU在整体计算架构中扮演更重要的角色。

不过，英特尔首席执行官陈立武之前曾透露，集团目前只能满足约一半的客户需求。这个说法让投资者看到需求强劲的一面，却也看到英特尔所面对的挑战，那就是即使有订单也不等于能够及时交货。英特尔能否提高产能、把需求转化为持续收入和盈利，将是行情能否获得基本面支持的重要观察点。

英特尔的最新业绩也显示，数据中心业务已成为转型的重要支柱。英特尔第二季度的营业额就同比增长25.4%至161亿3000万美元，调整后每股盈利是0.42美元，双双都高过市场预期；其中数据中心与AI业务营业额达62亿6000万美元。英特尔当时预测第三季度的营业额会介于158亿美元至168亿美元之间，调整后每股盈利约0.38美元，也高过分析师当时的平均预期。

不过，英特尔的转型并不只是多卖一些CPU而已。投资者仍在等待代工业务取得更多外部客户，以证明英特尔能够成为其他晶片设计商的制造伙伴。

分析师的看法也提醒市场，转型路上仍有不确定性。摩根士丹利在英特尔第二季度业绩公布后，把英特尔的目标价从75美元上调至84美元，但指出对代工业务的信心仍有限，并认为英特尔在服务器市场的份额前景有待观察。换言之，CPU需求回温可以带来机会，却不能自动解决制造业务的长期挑战。

目前在Tipranks的32名分析师当中，有七名给予英特尔“买进”的评级，23名给了该股“持守”的评级，剩余两名则给了“卖出”的评级。他们给该股定下的一年期限平均目标价是117.56美元。

英特尔隔夜的闭市价已达121.78美元，超越了摩根士丹利以及在Tipranks的分析师的预期。不少分析师认为，股价重估能否持续，最终还是要看英特尔能否把客户需求转化为出货和盈利，并在先进制造领域争取到足够的外部客户。