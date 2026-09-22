亚马逊已封锁脸书母公司Meta Platforms的人工智能（AI）智能体Muse访问旗下零售网站。亚马逊指出，公司此前要求Meta停止让Muse访问其网站，但未获同意。

据彭博社星期二（9月22日）报道，亚马逊从星期日（20日）晚开始封锁Muse。用户通过Muse在亚马逊购物时，会看到弹窗，提示未经授权的AI智能体继续访问网站违反亚马逊的使用条款。

《联合早报》已向Meta求证，并询问双方是否就此展开沟通。截至发稿，Meta尚未回复。

Meta在9月8日推出Muse。这款AI智能体可代用户执行购物和预约等网上任务，并在购买商品前征求用户批准。

亚马逊说，Muse若要代用户在亚马逊购物，必须先得到亚马逊同意，并在访问网站时表明自己是第三方AI工具。公司指出，外卖平台和网上旅游预订平台一般也须先取得餐馆或航空公司的同意。

彭博社指出，亚马逊也自行开发自动化购物工具，并试图阻止竞争对手的机器人浏览其商品目录并代用户下单。

亚马逊首席执行官贾西（Andy Jassy）今年4月曾说，一些AI智能体会弄错价格或其他资料，公司正与相关业者商讨改善购物体验。