沙特阿拉伯打算日内重启遭袭击的关键输油管道，加上美国表示与伊朗结束战事的谈判有进展，石油价格或将创下一年来最长连跌纪录。

布伦特原油价格星期三（9月23日）连跌第六天，跌幅超过9%，这也是自2025年8月来最长的连跌天数。布伦特原油星期三的交易价在99美元（约126新元）一桶的水平，而西得克萨斯中质原油（WTI）则在90美元交易。

由于中东紧张局势中断通过霍尔木兹海峡运输的油供，油价今年已涨超过60%。东西输油管道每日的输油能力为700万桶，是沙特绕开霍尔木兹海峡运输石油的主要渠道，9月10日遭遇袭击而被迫暂停运作。

沙特计划在未来几天内，通过东西输油管道恢复石油出口，使利雅得能够恢复绕过霍尔木兹海峡的路线。与此同时，美国总统特朗普说，美方官员与伊朗使节团的谈判“非常有效率”，并表示计划召开更多的会议。

美伊发生冲突已经超过六个月，华盛顿和德黑兰多番终止战事的努力仍没有成果，双方仍在一系列关键问题上存在分歧。

新加坡时间星期三早上9时45分，布伦特原油跌0.1%，每桶报99美元，西得克萨斯中质原油跌0.32%，在90美元价位徘徊。