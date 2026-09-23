星期三（9月23日）重点：

盘前交易重点：

证券行Rosenblatt分析师卡西迪（Kevin Cassidy）给予闪迪（SanDisk）股票“买入”评级，目标价定为2400美元，带动闪迪股价在隔夜上涨超过6%。卡西迪认为，随着AI模型规模扩大、推理任务产生更多数据，NAND闪存正从传统的商品储存媒介，转变为AI基础设施中更关键的组成部。在显著上涨之后，闪迪股价在今晚盘前面对些许抛售压力，股价退低0.32%，截稿时报1881.00美元。

游戏驿站（GameStop）股价在隔夜上涨大约5%，市场聚焦它的首席执行官科恩（Ryan Cohen），再度增持公司股票。根据美国证券交易委员会（SEC）文件，科恩在9月21日在公开市场买入约115万股，平均每股价格约22.94美元，交易总额约2639万美元。在增持后，他直接持有的游戏驿站股票是4050万股。通常公司高管动用个人资金买自家股，可能被部分投资者视为对公司前景有信心的讯号，但这并不代表业务基本面已出现转折。游戏驿站股价在今晚盘前继续上升0.23%，截稿时报24.10美元。

美国生物科技公司Viking Therapeutics的股价在隔夜大涨将近30%之后，在今晚盘前退低1.35%，截稿时报40.30美元。Viking Therapeutics公布实验性减肥药VK2735的维持治疗研究结果乐观。该公司也正在开发口服剂型。投资者目前在评估这个新药如果成功面市，到底会对两大减肥药制造商Novo Nordisk和礼来公司（Eli Lilly）有怎样的影响。

星期三下文我们来看看Shopify与Meta Platforms的最新合作。今晚盘前Shopify股价继续起0.30%，截稿时报148.19美元。

盘前活跃股按序：英特尔（Intel）、Strategy Inc、SoFi Technologies Inc、英伟达（Nvidia）和Super Micro Computer Inc。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

对Shopify来说，真正的考验，是当AI成为新的购物切入口时，它能否继续成为交易背后不可或缺的基础设施。（路透社）

Shopify Inc

（纳斯达克证券交易所代码：SHOP）

Meta Platforms旗下的新人工智能代理（AI agent）Muse与电商平台Shopify宣布合作，让Shopify用户未来可以在Muse的协助下选购商品，并通过Shopify的Shop Pay完成结账。在消息公布后，Shopify股价不仅在星期一上涨约7.3%，它还在隔夜继续走高7.12%，闭市报147.74美元，显示市场正重新评估AI代理对电商平台的提振。

这项合作的意义是它可能改变以后平台交易的方式。在过去，消费者通常先进入电商网站或应用平台，再搜索商品、比较价格和付款。但是今后，如果AI代理逐渐代为寻找产品、筛选选项，甚至执行购买，消费者未必需要亲自打开每一家零售商的网站。

不过，对电商平台而言，当购物方式转移到AI助手手中时，电商平台会不会被边缘化，还是能凭借商品资料、商家网络和支付系统继续掌握交易，这也成了电商平台未来业务的一个未知数。

Shopify显然希望继续掌握交易。该公司首席执行官吕特克（Tobias Lütke）在社交平台宣布合作时说，双方将通过Shop Pay为用户提供轻松的Muse购物与结账体验。Meta Platforms首席AI官汪滔则指出，希望让Muse用户能够接触更广泛的商店和商品。

根据《华尔街日报》报道，德意志银行分析团队认为，这项合作进一步显示主要AI平台正接入Shopify的商业基础设施重，这反而有助于缓解市场对AI代理可能颠覆Shopify业务的担忧。

不过，许多分析师认为，AI购物生态仍处在发展初期，平台之间的合作并非理所当然。例如：亚马逊就已阻止Muse在它的零售平台完成购买，并表明外部应用进行交易应尊重零售商是否参与的决定。这也说明，AI代理即使能替消费者寻找商品，也不代表它可以自由进入所有购物平台。商家和平台是否愿意开放商品资料、库存与结账流程，将影响这类服务能否普及。

一些分析师就说，Shopify的优势，在于它并非单纯经营一个网上商城，而是为商家提供开店、管理订单和处理付款等工具。Shopify第二季度的业绩就显示，截至6月30日的季度营业额同比增长34%，商品交易总额（GMV）也增长逾30%。管理层当时预计，第三季营业额的同比增长将处在低三十几个百分点的区间。这样的增长表现，确实是能为公司投入新商业模式提供稳定基础的。

另外，Shopify的股价反应也需要放在更大的背景下看。尽管Shopify在合作消息公布后连续两天上涨，但是截至星期二为止，该股开年至今仍下跌了近一成，但比5月的低点已反弹约五成。换言之，市场对AI购物的期待正在升温，但是投资者也同时在衡量如何估算Shopify业务增长和新机会。

有分析师建议，接下来值得观察的，不只是Muse能带来多少用户，而是这项合作何时正式推出、消费者是否愿意把购物决策交给AI，以及Shopify能否从这些交易中获得实际经济利益。AI代理可能改变消费者与商家的接触方式，但交易仍需要商品、商家、付款和履约环节共同完成。