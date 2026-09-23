在美国挂牌的新加坡科技公司冬海集团（Sea Limited）将很快引进英伟达（Nvidia）的超级电脑平台Vera Rubin，成为东南亚地区首个运用这个最先进人工智能代理（AI Agent）平台，进一步扩大AI模型和AI代理的开发与部署规模，以应对本区域消费者及商家不断改变的需求。

冬海集团合作与战略高级总监李匡立星期三（9月23日）出席英伟达在新加坡举行的“英伟达人工智能日”（Nvidia AI Day）时，宣布这项消息。

总共有超过1000名来自新加坡和东南亚地区的与会者，出席在新加坡举行的“英伟达人工智能日”。（李可爱摄）

冬海集团旗下拥有电商平台虾皮（Shopee）、数码金融与支付公司Monee（前身为SeaMoney），以及线上游戏与电子商业供应公司Garena三大业务，服务数以亿计用户。李匡立说，在电商业务虾皮，AI已经协助卖家缩短制作商品详情资料所需的时间与工作量，改善商品搜索与体验，加强商家和客户之间的互动，同时也协助卖家做出更有信息支持的商业决策。对于东南亚许多资源有限的中小企业而言，这些工具让他们也能运用到原本只有大企业才能掌握到的企业级AI技术。

英伟达则透露，Vera Rubin将提供现金计算基础设施，让冬海集团在现有的AI应用基础上加快创新、扩大应用范围，并深化对各个客户群的服务。

除了与冬海集团的合作之外，英伟达这次也在新加坡展示东南亚企业级公共机构在AI领域的多项合作进展，它们包括：公共服务、医疗、法律、智慧城市，以及企业应用等。

“英伟达人工智能日”现场还设有AI摄影站，让与会者与“虚拟黄仁勋”合照。黄仁勋是英伟达首席执行官。（李可爱摄）

另外，根据英伟达，新加坡内政科技局（HTX）也展开研究，探讨运用英伟达Nemotron 3 Super及Nemotron 3 Nano Omni模型推进公共安全领域的AI应用。前者可以支持复杂推理即AI代理工作流程；后者则结合视觉、音频与语言能力，为多模型体态应用提供基础。

“英伟达人工智能日”在星期二（22日）和星期三举行，总共有超过1000名来自新加坡和东南亚地区的与会者出席这项活动。