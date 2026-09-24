迪士尼（Walt Disney）上调美国多项流媒体收费，其中无广告的迪士尼+（Disney+）旗舰配套每月涨价2.50美元至21.49美元（27.52新元），涨幅13%。这是迪士尼+连续第六年上调月费。

彭博社报道，迪士尼星期三（9月23日）公布价格调整。无广告Hulu配套也将涨价2.50美元；迪士尼+与Hulu无广告捆绑套餐则涨价2美元至每月21.99美元。

带广告的迪士尼+和Hulu单独订阅价格将上涨50美分至每月12.49美元；两项服务的带广告捆绑配套则维持每月12.99美元不变。

迪士尼指出，捆绑配套的定价通常较具吸引力，因为消费者同时获得多项服务后，取消订阅的可能性较低。

根据迪士尼+网站信息，新加坡的标准和高级配套月费分别是18.98元和22.98元。新加坡的收费在去年11月上调3元至4元。

包括Netflix、苹果（Apple）、康卡斯特（Comcast）和派拉蒙天舞（Paramount Skydance）在内的娱乐业者近期也纷纷上调流媒体收费，以提高盈利能力。

迪士尼+无广告版本2019年推出时每月收费6.99美元，此后价格数次上涨。Netflix目前的无广告高级套餐每月收费26.99美元，提供4K画质及多设备使用。

迪士尼8月公布第三季业绩时说，包括电影制片厂、非体育电视网络和迪士尼+在内的娱乐部门，营业收入同比激增64%，主要受订户增加以及流媒体业务利润率达到双位数推动。

迪士尼近期也调整流媒体业务。公司本月任命史密斯（Adam Smith）为直接面向消费者业务的唯一董事长，该部门涵盖公司的娱乐流媒体服务。

迪士尼也任命阿南德（Karandeep Anand）担任新设立的首席技术官，向首席执行官达马罗（Josh D’Amaro）汇报。达马罗上月说，迪士尼+将从2027年春季起逐步发展成结合商品、游戏和体验的平台，不再只提供电影和电视节目。

皮克斯热门系列电影《玩具总动员5》（Toy Story 5）星期三也正式上线迪士尼+。