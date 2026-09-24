星期四（9月24日）重点：

因为债券遭抛售，推动美国国债收益率上升，美国华尔街股市主要股指期货在星期四（9月24日）也因此走低，投资者情绪受到压制。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低37.70点或0.49%，报7668.70点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货下跌278.40点或0.91%，报30191.90点；重量级的道琼斯指数期货也跌了138.80点，报51373.60点。

受到科技巨头Alphabet和亚马逊（Amazon）股价下跌的拖累，加上美国国债收益率攀升以及伊朗总统宣称德黑兰绝不会屈服于美国压力，华尔街股市在隔夜（星期三）收低。

在伊朗总统佩泽希齐扬在联合国发表讲话后，油价上涨了将近4%，标准与普尔500指数能源板块也在隔夜跟着上扬。

另外，一项调查显示，美国9月份的商业活动加速增长，创下五年多来的新高，推动了政府债券收益率上升，并引发了市场对美联储在10月会议上加息的担忧。目前两年期美国国债收益率已经触及2024年以来的最高水平，而10年期国债收益率则创下2007年以来的新高。

标准与普尔500指数在隔夜下跌58.61点，闭市报7706.03点。道琼斯指数则跌352.10点，闭市报51511.59点。纳斯达克100指数也退低0.85%或262.10点，最后以30470.29点收市。

美国股市隔夜的交易相对活跃，交易所的总成交量是170亿股，多于过去20天的165亿股平均成交量。

盘前交易重点：

InterActiveCorp（简称：IAC）在隔夜盘后宣布，已放弃收购美高梅国际酒店集团（MGM Resorts）的提议。美高梅国际酒店集团股价在今晚盘前下挫9.37%，截稿时报34.30美元。IAC董事长迪勒（Barry Diller）指出，集团认为私有化交易的各项条件已无法如预期般达成，不过他重申了对美高梅长期前景的信心。美高梅国际酒店集团也证实了这个撤回收购提议的消息，并称将继续作为一家独立公司营运。

根据各方媒体报道，埃克森美孚（ExxonMobil）与委内瑞拉国家石油公司接近达成初步协议，探讨投资当地多个油田，相关油田估计藏着超过500亿桶石油。若协议落实，这将是埃克森美孚近20年来，重返委内瑞拉的重要一步。埃克森美孚在今晚盘前上升0.51%，截稿时报162.10美元。

美国批发式零售商好市多（Costco）在今晚盘后会公布2026财年第四财季的业绩报告。市场分析师普遍预计，它的营业额会是约949亿7000万美元，每股盈利约6.54美元。投资者关注业绩与市场预期的差距，以及销售增长、会员消费和成本变化对盈利表现的影响。好市多股价在今晚盘前上升0.27%，截稿时报907.14美元。

星期四下文我们来看看Meta Platforms在它的年度Connect大会的宣布。今晚盘前该股退低2.20%，截稿时报727.74美元。

盘前活跃股按序：英特尔（Intel）、Strategy Inc、英伟达（Nvidia）、SoFi Technologies Inc和Meta Platforms。截稿时，这五只活跃股的股价全部退低。

Meta Platforms在它的年度Connect大会上公布了一系列Muse的新功能，包括实时视频聊天、操作Mac电脑和专属电邮地址。（彭博社）

Meta Platforms Inc

（纳斯达克证券交易所代码：META）

脸书母公司Meta Platforms近期一直因为其最新Muse人工智能代理（AI Agent），成为市场投资者的焦点。在隔夜，该科技巨头又举行了年度Connect大会，并在大会上公布一系列Muse的新功能，包括实时视频聊天、操作Mac电脑、专属电邮地址，以及接入更多零售商和第三方应用。

除了将并入Meta Platforms的智能眼镜之外，集团还展示了一款名为Muse Charm的随身设备，让用户不必戴眼镜，也能更直接地与AI代理互动。这款小型随身设备预计会在今年12月前后推出销售。

Muse的另一项新功能，就是让用户用Muse创建专属数码头像，并与它进行实时视频对话。Meta Platforms计划让Muse操作Mac电脑上的应用程序，替用户执行工作任务；用户甚至可以离开电脑，让代理继续处理已经交代的工作。

根据Connect大会上的宣布，Muse还会有自己的电邮地址。用户可以把它加入电邮对话，或把邮件转发给它处理。这些功能若能顺利落实，可能会把AI代理的使用范围从内容生成，延伸至更持续的工作流程。

Meta Platforms首席执行官扎克伯格在大会上说：“我预计在未来几年里，Muse将成长为数十亿人使用的个人超级智能，帮助他们实现目标、改善生活。”

除了增加功能之外，Meta Platforms也在扩大Muse可连接的服务网络。尽管亚马逊已阻止Muse在它的零售平台完成购买，隔夜仍有许多零售决定与Muse合作。它们就包括沃尔玛（Walmart）、Best Buy、Gap、Sephora和Wayfair；旅游及生活服务方面则包括Expedia和Instacart。GitHub、Granola和Notion等应用也将通过连接器与Muse接轨。

音乐串流服务Spotify之前也已经宣布，用户连接Muse后，可以通过对话播放音乐、保存歌曲、建立播放列表，以及寻找有声书和播客。

在Connect大会上，Meta Platforms高管们也谈到未来可能通过交易收取小额费用。扎克伯格表示，集团目前让Muse免费提供服务，但是他期望长远能够通过交易获得收入。这将为集团带来广告以外的另一种潜在收入，但是集团目前还不能确定这种收入模式能够达到怎样的规模。

Meta Platforms宣布将把人工智能代理Muse整合到它的智能眼镜里。（彭博社）

至于隔夜宣布Muse将整合至智能眼镜之事，集团高管说，用户可通过语音唤醒代理，要求它协助规划个人健身、记录饮食、预约服务，或购买眼前看到的商品。这项功能预计在未来数月推出，但是目前并没有确切日期。