生成式人工智能（AI）平台ChatGPT的广告服务已拓展至东南亚和台湾，但这项服务不会影响现有的问答机制，广告商也无法获取私人对话内容。

ChatGPT的开发者OpenAI星期四（9月24日）发文告指出，上述广告服务为企业提供新的接触消费者的方式，让企业能够在用户透过ChatGPT进行探索、比较和作出决定时，与用户建立联系。

上述拓展计划涵盖新加坡、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、越南和台湾。此前ChatGPT已在澳大利亚、新西兰、日本、韩国和印度等推出相关服务。随着此次拓展，这项广告服务已横跨超过60个经济体。

据OpenAI在8月31日的公布，上述广告服务推出不到200天后，年化收入运行率（annual revenue run rate）已达到10亿美元，全球已有数万家广告商使用这一个平台。

同时OpenAI也强调，会清楚标明广告，并与ChatGPT的问答机制区分开来。

OpenAI全球广告解决方案副总裁杜根（Dave Dugan）说，广告业正处于新篇章的起点，AI也为企业和用户之间，创造新联系方式。“随着我们将服务拓展至亚洲更多市场，从寻求新增长方式的全球品牌，到首次开展广告活动的起步公司，都能获得机会。”