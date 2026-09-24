全球债券抛售潮愈演愈烈，令投资者深感担忧。强劲的美国经济数据和国债拍卖的疲软需求，推动美国国债收益率攀升至近20年来的最高水平。

美国10年期国债收益率星期三（9月23日）升15个基点，是自2025年4月特朗普总统宣布关税计划引发市场动荡以来的最大单日涨幅。目前，收益率稳定在5.11%。

另外，由于五年期国债拍卖需求疲软，它的收益率自2007年以来首次突破5%。

华尔街的惨重损失波及至亚太地区，导致日本、澳大利亚、新西兰，以及新兴市场的债券集体走软。

在日本，10年期国债收益率攀升10个基点，至1996年以来的最高水平。澳大利亚10年期国债收益率创下近两周来最大涨幅，而新西兰同期限国债收益率则为3月初以来的最大单日涨幅。

不过原油市场提供了一些缓和空间。布伦特原油回吐了星期三的涨幅，下跌0.7%，至每桶102美元左右。

至于股市则几乎未因此受益。亚洲股市跟随华尔街基准指数下跌0.6%，股指期货显示欧洲股市开盘亦可能走低。

债券收益率攀升，主要是因为能源成本上升前景与依然强劲的美国经济相冲突，给本已因拍卖需求疲软和高利率维持更久（higher-for-longer）担忧而动荡的债券市场增添新的压力。

随着美债收益率飙升，全球政府债券的平均收益率距离4%仅一步之遥。交易员们在美联储上周进行自2023年以来首次加息后，纷纷加大了对美联储将进一步收紧货币政策的押注。

美联储官员上星期将借贷成本提高至3.75%至4%的区间。美联储主席沃什（Kevin Warsh）说，此举减少了“一定程度的宽松”。美联储理事巴尔（Michael Barr）则说，为了将通胀率带回2%的目标，可能需要进一步加息。

根据上星期决策后公布的预测中位数，美联储官员计划在年底前再加息一次。尽管针对2027年的中位数预测显示明年不会进一步加息，但仍有八位官员认为到2027年底，基准利率将比目前水平高出半个百分点。

富国银行投资研究所（Wells Fargo Investment Institute）分析师米亚诺（Tony Miano）说：“市场正在告诉我们，我们已经进入了一个真正的‘重新收紧’周期。整条收益率曲线都在同时重新定价，这意味着股市的折扣率更高、房贷和企业借贷成本更高，风险资产的准入门槛也随之抬高。”

蓝泽证券（Aizawa Securities Co.）基金经理三井郁男（Ikuo Mitsui）则说：“在央行货币政策会议结束时，人们曾认为债券收益率可能会稳定下来，因此最近这一次的飙升速度让人感觉相当迅速。尽管如此，收益率正达到相当有吸引力的水平，债券投资者现在可能会开始寻找让资金重新入市的机会。”