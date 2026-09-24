新加坡航运业资深人士张松声旗下的胜狮货柜（Singamas Container Holdings）以及另外三家被美国指控涉嫌反垄断行为的中国集装箱制造商，据传又面对四起集体诉讼。

但与前两起集体诉讼不同，这四起新案件均未将张松声及其他涉嫌垄断集团成员的高管列为答辩方。

另外，根据《商业时报》报道，由美国工业零部件制造商CA Spalding针对胜狮货柜、张松声及其他答辩方提起的第一起诉讼已被撤回。

CA Spalding在7月份中止了该集体诉讼起诉，但未作任何解释。

此前，美国司法部今年5月提控了四家集装箱公司及他们的七名高管，指控公司及高管涉嫌在冠病疫情时期串谋操纵集装箱价格。

这四家被指控的公司是胜狮货柜、中集集团、上海寰宇物流装备，以及新华昌集团。涉案的七人包括张松声和胜狮货柜市场总监马南庆等。

随后，一系列与刑事诉讼独立的民事集体诉讼接踵而至，且全部提交至加利福尼亚北区的联邦地区法院。

《商业时报》指出，根据美国电子法院记录系统的检索结果，最新四起集体诉讼的诉方包括一家北美航运集装箱供应商、一家真空包装机械及薄膜制造商，以及三名个人。

他们要求涉案公司和高管进行损害赔偿、退还款项并追缴非法利润。虽然诉状中未给出具体金额，但原告要求法院判处三倍的损害赔偿金。

自涉及这些诉讼案，张松声已暂时卸下新加坡工商总会主席、太平船务执行主席兼董事等多项职务，以便有充足时间处理美国司法部对他的指控。

另一方面，胜狮货柜星期四（9月24日）在香港交易所发布业绩显示，公司截至6月底的半年净利为584万美元（约747万新元），同比下跌56%。公司半年营收为1亿9381万美元，同比跌23%。董事會将派发每股1.5港仙的中期股息。

胜狮货柜也针对涉及的美国司法部反垄断指控等事件说，公司已成立由独立非执行董事组成的特别委员会处理该事件，也聘请外部法律顾问。

至今，公司认为就该事件而言，并无任何重大进展会对本集团的业务营运及日常运作造成任何重大影响。然而，公司预期有关该事件增加的法律和专业费用，将对集团于2026年的盈利能力构成影响。

胜狮货柜星期四股价收报0.38港元，下跌2.6%