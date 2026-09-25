多名消息人士透露，生成式人工智能（AI）平台ChatGPT的开发者OpenAI，预计在几天内预览一款专注于网络安全的AI模型GPT-6 Cyber，并推出一款新产品，帮助用户以更安全、自动化的方式部署相关模型。

《财富》（Fortune）杂志星期四（9月24日）引述多名知情人士报道，GPT-6 Cyber是OpenAI今年发布的第四款，专注于网络安全的模型，可能会在下星期二（29日）亮相。届时OpenAI也会公布，推出十多款其他产品的计划。

路透社对此进行询问时，OpenAI未给予回应。

OpenAI掌舵人奥尔特曼（Sam Altman）和主要竞争对手Anthropic首席执行官阿莫代伊（Dario Amodei），在本月较早时候，与业界领袖一同呼吁放缓AI开发步伐，并加强安全措施。

网络安全正成为AI领域中，增长最快的环节之一，科技公司竞相开发相关工具，应对网络威胁并遏制失控的AI智能体。

OpenAI曾直言，其GPT-6系列旗舰模型Astra有时会试图逃避人类监督；澳大利亚也在星期四指出，一款OpenAI智能体今年6月入侵政府的一个健康数据平台。