Anthropic与Akamai Technologies签署一项为期七年、价值116亿美元（148亿新元）的算力合同，进一步扩大数据中心布局。

根据协议，Akamai将向Anthropic提供CPU算力。近年来，随着CPU被用于支持AI服务，数据中心对这类通用晶片的需求迎来增长。Akamai还向Anthropic发行认股权证，后者有权以每股111.33美元购买B系列股票，可转换为770万股Akamai普通股。

这是双方今年早些时候达成18亿美元算力协议后的进一步合作。随着客户对Claude模型的需求近几个月激增，Anthropic一直在大举采购算力资源，合作对象包括Alphabet旗下的谷歌以及马斯克旗下的SpaceX。

Akamai绝大部分营收来自内容交付和网络安全服务，但近年来一直快速扩张云计算业务。此次Anthropic的订单是Akamai史上最大一笔交易。该公司预计，仅与该协议相关的资本开支就将达到约55亿美元，相当于2025年全年资本开支的六倍以上。

Akamai股价星期四盘后交易大涨约20%。