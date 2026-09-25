美国和伊朗谈判代表协商重新开放霍尔木兹海峡之际，油价应声下跌。

截至星期五（9月25日）早上10时40分，布伦特原油价格报每桶105.82美元，下滑0.73%；西得克萨斯中质原油（WTI）则跌1.61%至每桶93.09美元。

彭博社星期五引述消息人士报道，美伊谈判代表正探讨一项分阶段协议，内容包括让伊朗重新开放霍尔木兹海峡。两国近几个月一直未能达成类似协议，目前正利用联合国大会期间的机会，争取进展。

伊朗外交部长阿拉格齐向媒体指出，已向美国提交一项为期七天的新方案，若满足特定条件，伊朗将重新开放霍尔木兹海峡。

一名美国白宫官员则说，总统特朗普仍愿意与伊朗进行谈判，但强调美国并非一定要谈判，因祭出的制裁行动和港口封锁措施，已让美国“处于有利位置”。

Karobaar Capital首席投资官库尔希德（Haris Khurshid）说：“除非出现实质性的变化，否则布伦特原油价格可能继续维持在每桶100至110美元左右。如果出口或物流供应链再次遇阻，油价可能重新升至120美元。”

纽约大学全球事务中心副院长基萨内（Carolyn Kissane）说：“过去半年，每当美国或伊朗发表一项言论或出现一个头条消息后，局势就会出现反复。如今，市场想看到的，是实际行动。”