星期五（9月25日）重点：

受全球债券市场压力缓解及油价回落的影响，美国华尔街股市主要股指期货在星期五（9月25日）收复了早先的剧烈跌幅，在截稿时转而走高。

受外交进展推动，国际基准布伦特原油价格跌破每桶100美元大关（向98美元水平滑落）。这个突发跌势缓解了华尔街对能源驱动型通胀的担忧。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升22.80点或0.30%，报7727.00点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货起173.50点或0.57%，报30652.40点；重量级的道琼斯指数期货则起116.20点，报51466.10点。

标准与普尔500指数在隔夜（星期四）小幅收跌。因为美伊两国领导人在联合国大会上相互抨击。胡塞武装向沙特发动导弹袭击，引发了市场对供应中断的担忧，推动布伦特原油价格上涨超过3%，逼近每桶107美元；美国国债收益率也走高。

标准与普尔500指数隔夜微跌1.90点，闭市报7704.13点。道琼斯指数下跌161.61点，闭市报51349.98点。纳斯达克100指数则微起0.03%或8.56点，以30478.86点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是168亿股，与过去20天的167亿股平均成交量大致相同。

盘前交易重点：

Akamai Technologies隔夜盘后与人工智能超级独角兽Anthropic，签署了一项价值116亿美元的云服务协议，在协议下，Anthropic还有认股权，可以拥有Akamai最多5%的股权。在这个消息的推动下，Akamai股价在今晚盘前飙升21.40%，截稿时报134.04美元。

软件巨头甲骨文（Oracle）向负责开发它的新墨西哥州Project Jupiter大型AI数据中心的Blue Owl旗下单位，发出“不可抗力”（force majeure）通知，原因是项目可能面对电力供应延误。这个Project Jupiter是与OpenAI的AI基础设施布局有关。目前甲骨文强调项目仍按原定计划推进。但是这事件也让市场开始关注，电力是否会推高AI数据中心的建设成本及融资风险。甲骨文股价在隔夜下跌了超过3%之后，今晚盘前小幅回升0.23%，截稿时报139.84美元。

晶片及存储类股在今晚盘前上涨。在截稿时，ARM Holdings股价涨幅约5%；超威半导体（AMD）、闪迪（SanDisk）和英特尔（Intel）也都上升了大约2%。

星期五下文我们来看全球咖啡连锁巨头星巴克的最新消息。今晚盘前该股微起0.03%，截稿时报93.68美元。

盘前活跃股按序：英特尔、英伟达（Nvidia）、甲骨文、耐克（Nike）B股和Strategy Inc。截稿时，除了耐克B股股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

对星巴克而言，250家门店的关闭，可能只是这场转型真正进入盈利考验期的开始。（路透社）

星巴克（Starbucks Corporation）

（纳斯达克证券交易所代码：SBUX）

根据全球咖啡连锁巨头星巴克在隔夜呈交给美国证券交易委员会（SEC）的文件，该巨头将在北美关闭大约250家表现欠佳的门店，相当于当地超过1万8000家门店的1%。该集团预计为这次的关店行动承担约3亿美元重组费用，其中约2亿美元是现金支出，主要涉及租约退出及员工离职福利，其余大约1亿美元则是门店资产处置及减值等非现金费用。大部分关店行动应该会在2026财年结束前完成。

与此同时，星巴克也把2026财年全球净新增门店目标，从原本的600至650家，下调至约440家。换句话说，这次星巴克的业务重点已经不再是“开得更多门店”，而是先把门店组合整理好，留下能够赚钱、能够提供一定品质的顾客体验的门店。

这也是集团首席执行官尼科尔（Brian Niccol）上任两年后，展开转型行动的一个明显动作。

尼科尔在2024年9月接任星巴克首席执行官时，星巴克正经历连续三个季度的同店销售下滑的困境。之后，他把重点放在客户缩短等候时间、简化菜单、增加员工配置，以及改善咖啡店环境等，希望让星巴克重新成为消费者愿意停留的地方。

这套策略目前确实带来了销售上的改善。根据星巴克截至今年6月底的第三财季报告，星巴克全球同店销售增长7.9%，其中北美同店销售增长8.1%，交易量增加4.5%，平均客单价提高3.5%。北美业务在第三财季的营业额也增长7%至74亿美元，第三财季调整后每股盈利是0.85美元，同比增长70%。

根据路透社报道，星巴克为了改善顾客体验，已经投入至少5亿美元增加人手。这些投资虽然帮助销售恢复，却也压缩了营运盈利率。第三财季的营运盈利率是12.9%，比两年前的15.8%低；北美市场的营运盈利率则是从两年前的21%降至13.6%。

因此，不少分析师认为，这次关闭250家门店的意义，不只是削减成本，更是尼科尔试图重新调整“增长”和“盈利”之间的平衡。

eToro全球市场策略师阿科纳（Lale Akoner）就说，关店是星巴克转型过程中“合理但代价高昂”的一步，但是如果没有做这一步，而让销售和盈利率改善停滞，市场投资者对星巴克的耐心很可能很快就会减弱。

Annex Wealth Management首席经济策略师雅各布森（Brian Jacobsen）也指出，尼科尔已经让星巴克展现出“进步”，下一项需要证明的是，能否把销售增长的势头转化成更强的盈利率。这也是星巴克下一阶段最值得观察的地方。

分析师普遍认为，关店本身并不困难，真正困难的是关掉表现不佳的门店后，剩余门店能否吸引更多顾客、提高每笔消费，同时在增加员工和改善服务的情况下，把更多销售额留在盈利表上。

他们说，从星巴克目前的动作来看，它并没放弃扩张。在该集团的最新声明中，北美业务已经恢复强劲增长，同时正在加快完成1500家门店的升级，并继续建立新的门店。换句话说，管理层认为问题不是北美市场没有增长空间，而是门店组合需要重新整理。