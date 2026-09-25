澳新银行（ANZ）的3500人裁员计划持续推进中，在香港、新加坡和澳大利亚预计有至少10名资深银行家今年10月前离职。

彭博新闻星期五（9月25日）援引匿名信源报道称，澳新银行在去年马托斯（Nuno Matos）出任总裁后便宣布启动大规模重组，目标在五年内减少职能重叠并降低成本，包括裁减约3500名员工并重组高管团队。

报道指出，近期将离职人员包括常驻香港的两位企业金融范畴的资深银行从业员科林（John Corrin）和哈沃德（Andrew Harward）；以及常驻新加坡的项目、出口与可持续金融执行董事马修斯（Ian Mathews），将从下月初开始休“花园假”（garden leave，指离职前的带薪假期）。

另外，常驻澳大利亚悉尼的项目、出口及资产融资全球主管罗斯（Aaron Ross），和创新转型解决方案执行董事罗伯特（David Roberts）及其团队等人，也都已决定离开澳新银行。

彭博新闻指出，澳新银行从去年启动的裁员行动将涉及大约8%的员工，截至今年6月底，已有大约2940人离开了公司。随着重组工作推进，澳新银行今年上半年利润超出分析师预期。

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作为重组计划的一部分，澳新银行还正在组建一个新业务部门，将整合该行的企业金融、研究与分析、以及资本管理团队，并任命前首席风险官科巴利（Kevin Corbally）负责该部门运营。

另外，由于曾存在一系列管理缺陷，彭博报道说，澳大利亚监管机构也对澳新银行施加了额外的资本要求；针对这一情况，该行也一直在致力于加强风险管理与合规工作。