日本金融厅（FSA）将加强审查日本大型银行和寿险公司为人工智能（AI）数据中心提供融资时面对的风险，相关数据中心项目主要在美国。

彭博社星期五（9月25日）引述一名不愿具名的日本金融厅高级官员报道，日本大型金融机构正把更多资金投向这个快速扩张的领域，监管机构将检视这些机构的风险管理机制。

这名官员说，金融厅无意阻止AI数据中心融资，因为当局把这个领域视为增长行业。不过，超大规模云服务商能否从巨额支出中取得足够回报仍不确定，且发展速度和安全性也有争议，监管机构仍需密切留意相关贷款风险。

日本金融厅9月中旬公布的金融行政方针，把包括数据中心融资在内的项目融资，以及国内房地产业贷款，列为加强监测的领域。

方针也提出，金融厅将检查金融机构的投融资方针、案件审查、融资后的管理及集中风险管理是否有效，并横向监测多个金融机构共同持有的高集中度行业敞口。

新加坡金融管理局9月份发布的报告也指出，若AI行业盈利或预期回报明显不及预期，可能引发资产重新估值，亏损也可能通过股债和私人信贷市场扩散。

此外，彭博2月底报道称，欧洲央行正调查AI行业可能给区域银行带来的风险。