微软公司（Microsoft）正在将Copilot的消费版与企业版合并为一，成为一款面向企业客户的产品。它因此将把竞争激烈的个人聊天机器人市场，让给OpenAI公司、经营谷歌的Alphabet公司，以及经营脸书的Meta Platforms公司。

彭博社星期五（9月25日）报道说，本周早些时候，在美国西雅图举行的一场活动上，微软高管向数十位商业和技术领袖展示了被称为“新版Copilot”的预览。作为六个月工程研发工作的成果，这一最新版本的人工智能助手（AI assistant）整合了此前面向家庭用户的独立版本，不仅采用了后者一些流畅精美的设计特色，还摒弃了此前旨在将微软公司定位为“个人AI构建者”的营销策略。

负责统一版Copilot应用产品开发的雅各布·安德烈欧（Jacob Andreou）星期三（23日）向企业客户指出，受智能手机应用使用体验的影响，人们对办公软件抱有很高的期望。他指出，引入部分消费版应用的用户体验特性，“使Copilot在过去短短几个月内就有了显著改进”。

安德烈欧补充道，微软的个人用户往往喜欢深入探索PowerPoint和Excel的各项功能；相比于功能简化的聊天应用，他们对微软“提供给企业用户的强大功能”更感兴趣。

星期五发布的新版软件赋予了用户在Copilot应用或浏览器标签页内直接编辑Word或Excel文档的能力，从而解决了用户长期以来的一个痛点：即微软这款助手此前对自家生产力软件的介入程度相当有限。新版本还新增了一个面向编程助手的标签页，让普通用户也能构建仪表板或实现任务自动化。此外，微软此前名为Scout的常驻型协作助手（可让共同工作的同事随时调用），也将并入Copilot套件，并更名为Autopilot。