SK海力士旗下的Solidigm正考虑最快于明年在美国进行首次公开售股（IPO）。

根据彭博社报道，因该信息尚未公开，要求匿名的知情人士表明，这家全球第二大内存晶片制造商正在与潜在的顾问机构进行谈判，商讨闪存部门Solidigm的上市事宜。

另外，路透社报道说，部分知情人士称，此次上市可能会使Solidigm的估值达到1500亿美元（约1916亿新元）。他们同时指出，目前的讨论仍在进行中，包括上市时间、估值在内的细节仍有可能发生变化。

SK海力士的一名发言人对此回应称：“Solidigm正在评估各种旨在加强其业务竞争力的选项，但目前尚未确认任何具体计划。”

Solidigm成立于2021年，是在SK海力士收购了英特尔公司的闪存业务，并对其进行重新更名后推出的。

根据官网介绍，该公司专门为数据中心生产数据存储产品，生产的设备在“仅扑克牌大小”体积下，容量可高达122太字节（TB）。

今年8月，Solidigm与美国知名的AI算力云巨头CoreWeave公司达成协议，出售所谓的“新型云（neocloud）”企业级固态硬盘容量，以支持CoreWeave的AI云平台。

根据网站，Solidigm其他客户还包括VastData、戴尔科技（Dell Technologies Inc.）和腾讯控股。

Solidigm总部位于加利福尼亚州兰乔科尔多瓦（Rancho Cordova），在全球拥有13个办公地点（包括墨西哥、加拿大和中国），员工人数超过2000人。