据天空新闻（Sky News）报道，英国数码银行Monzo Bank正就将银行出售给巴西的Nu Holdings展开早期谈判。

根据彭博社报道，天空新闻在报道中未透露信息来源，仅表示Monzo与运营数码银行Nubank的Nu Holdings之间的谈判仍处于早期阶段。此外，Monzo还在考虑进行新一轮融资，该轮融资对它的估值将超过80亿英镑（约合135亿新元），融得资金将用于帮助整个欧洲进行扩张。

Monzo拒绝发表评论，而Nubank的代表未回应置评请求。

报道称，Monzo Bank已聘请摩根士丹利（Morgan Stanley）和Qatalyst协助评估与Nubank的潜在交易，这项交易很可能会采用现金加股票的组合方式。

Monzo在2024年通过二级市场股权出售时，估值约为45亿英镑。

巴西金融科技巨头Nubank在拉丁美洲发展迅速，在拉美地区拥有1亿3500万名客户。这家在纽约证券交易所上市的数码银行目前正寻求进军美国市场，但它目前在英国和欧洲并无业务设立。

拥有1600多万名客户的Monzo在今年3月说，在多年未能在美国市场站稳脚跟后，公司将关闭美国业务，转而将重心放在英国和欧洲。

这一决定也是新任首席执行官莱菲尔德（Diana Layfield）自今年2月上任以来的首次重大战略调整。

如果Monzo最终选择出售而非上市，对于伦敦证券交易所来说将是又一次沉重打击。伦敦证交所近年来一直在艰难应对优质公司选择流向海外上市、私有化退市、或将现有上市地转移到美国的困境。

天空新闻此前曾报道称，Monzo原本一直在考虑进行首次公开售股（IPO），而英国政府也非常渴望游说它在伦敦上市。然而，Monzo的竞争对手Wise已在今年早些时候将主要上市地从伦敦转移到美国。

若Nubank成功将Monzo收归麾下，将使它在英国和欧洲与Revolut展开直接且激烈的客户争夺战。

目前，这两家金融科技巨头也都在努力打入美国市场，在全球拥有8000万用户的Revolut最近刚刚获得美国银行执照。