随着地缘政治格局变化、能源安全重要性上升、人工智能（AI）快速发展，以及各国持续强化供应链韧性，未来十年全球经济正进入一个新的资源竞争时代。

在地缘冲突、贸易壁垒以及气候变化等因素影响下，能源安全和关键资源保障的重要性不断提升，全球经济虽展现出较强韧性，但也面临更频繁且影响范围更广的供应冲击，其中能源市场仍是最容易受到扰动的领域之一，其风险溢价预计持续处于高位。

短期来看，大宗商品价格波动以及AI发展带动相关材料需求增长所产生的“科技通胀”，正在为价格水平带来新的压力。长期来看，人口结构变化、脱碳转型等结构性因素，则可能令全球通胀走势居高不下。

在此背景下，各国央行预计锚定长期通胀预期，多数地区的政策利率已接近我们估算的中性利率水平（美国为3.375%，欧元区为2.25%），这使央行在下一次经济放缓时会有更多降息空间。

AI通过提升全要素生产率 带动未来数十年经济增长

未来数十年，AI有望通过提升全要素生产率、拓展“生产可能性边界”来推动经济增长，成为最具影响力的宏观力量之一，但同时也带来就业被取代及收益分配不均的忧虑。我们认为，AI将逐步提升生产力并在服务业形成一定反通胀压力；但在过渡期，与AI相关的电力、先进半导体和建筑投入品的资本开支，短期内会推高成本与价格，而真正的生产率红利往往要在部署完成后五到10年才会显现。

在企业层面，这轮AI资本开支已导致盈利呈现“二元分化”：受惠板块利润率目前仍高于历史平均，但未来几年很可能回落，我们预计未来10年科技相关板块利润率将温和收缩约200至300个基点；相对而言，其余板块的利润率走势更平稳，有望通过逐步部署仍在开发中的AI和信息科技工具，提升自身盈利能力。

新兴市场重要性凸显

随着市场对AI、能源以及供应链安全的关注，新兴市场在全球经济体系中的重要性正在上升。当前全球最需要的，一方面是支撑AI发展的基础设施建设，另一方面是保障能源及其他关键原材料供应安全所需的资源，而在这些领域，新兴市场特别是北亚，在设计、制造、组装以及资源供给等环节均发挥重要作用。

不少大型新兴市场经济体的基本面较过去明显改善，较低的公共债务水平、更稳健的外部收支以及持续发展的本地货币债券市场，增强了其抵御外部冲击的能力，也为长期发展提供更稳定的融资来源。

同时，新兴市场央行普遍维持相对较高的债券名义收益率，以维护对抗通胀的公信力并吸引资本流入。因此，新兴市场股票与信用债板块如今已与数码基础设施建设及AI部署驱动的多年投资周期紧密相连，而非主要依赖短期消费趋势。

在多种力量推动下，未来通胀和名义增长大概率高于疫情前常态，各国央行将保持主动和务实，灵活运用工具并锚定通胀预期。我们预计，10年后美联储政策利率将企稳在3.25%至3.5%，欧洲央行存款利率在约2.25%。

在资本需求上升、通胀不确定性加大的背景下，投资者会要求更高的长期回报；政府须为基建、国防、技术转型和老龄化支出融资，企业亦进入新一轮资本开支周期。我们预计，10年后美国10年期国债收益率将趋于约4.75%。

更高的政府与公司债收益率将影响资产配置，使固定收益相对风险资产更具吸引力。美国、英国及部分新兴市场目前提供的较高利差收益，债券名义收益率或将持续受到关注。长期来看，借贷成本上升、组合多元化及部分亚洲经济体相对强势，或推动亚洲货币及财政稳健、央行严守通胀纪律国家的货币出现结构性升值。

此外，当前环境下，“政府无法印制的资产”，如大宗商品、基础设施、工厂及能源相关等实物资产，尤其是用于建设AI基础设施与未来电气化经济的有形资产，在投资组合中的角色值得重新审视，或有助投资组合应对通胀和资源价格上行压力。

在全球资源竞争加剧、AI持续发展以及经济格局不断调整的背景下，投资者须要更加重视长期结构性趋势对资产配置的影响，并通过多元化布局提升投资组合的韧性。

（作者是瑞士百达财富管理亚洲首席投资官郑汪清）