厄尔尼诺现象可能对全球粮食价格、通胀和能源供应造成冲击，美国资产管理公司普徕仕（T. Rowe Price）开始借助定制模型，调整旗下规模达1650亿美元（约2110亿新元）的新兴市场债券和股票投资组合，以降低潜在风险。

据彭博社星期天（9月27日）报道，普徕仕全球主权研究副主管吉福德（Aaron Gifford）说，公司在上一次厄尔尼诺现象形成时，就开始进行相关规划。

约两年前，美国约翰霍普金斯大学的研究人员开始开发一套气候和天气分析工具，如今普徕仕把这些工具与自身的计量经济分析结合，用于投资决策。

厄尔尼诺现象与赤道太平洋海水异常升温有关，并会扰乱全球天气模式。今年5月以来，中美洲国家洪都拉斯和萨尔瓦多的玉米和豆类作物已受到影响；亚洲降雨不均也冲击稻米和棕榈油生产，引发市场对全球食品价格进一步上涨的担忧。

普徕仕关注气候冲击如何进一步影响新兴经济体的通胀、财政状况和货币政策。例如，哥伦比亚高度依赖水力发电和农业，因此容易受到厄尔尼诺造成的干旱影响。吉福德指出，由于公司预计今年稍后将出现“超级厄尔尼诺”，目前采取的投资仓位相对温和。

除了普徕仕，越来越多资产管理公司也把厄尔尼诺和气候风险纳入投资决策。

荷兰资产管理公司荷宝（Robeco）计划在今年底前推出内部气候适应评分，以评估企业识别和应对实体气候风险的能力。

普徕仕管理的总资产规模约1.9万亿美元。公司使用的模型除了分析海面温度等指标，也研究一个地区受到冲击后如何波及其他经济体。相关研究涵盖拉丁美洲、非洲、南亚和东南亚的12个新兴市场。

普徕仕新兴市场固定收益主管穆阿迪（Samy Muaddi）指出，当一个国家原本就存在财政或外部脆弱性，而市场又低估极端事件风险时，这正是投资团队会特别关注的情况。

除了投资组合管理，普徕仕还计划利用模型评估向小岛国提供融资时的气候韧性债务条款。这类安排允许相关国家在发生自然灾害时暂时停止偿债。

穆阿迪说：“通过建立这种合作伙伴关系并开展此类研究，我们将处于有利地位，能够先于市场理解气候韧性债务条款中所蕴含的期权价值。”