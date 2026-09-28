星期一（9月28日）重点：

油价上涨重燃了投资者对通胀的担忧，并让市场更认为美联储将进一步加息。这也让美国华尔街股市主要股指期货在星期一（9月28日）走低。本星期投资者将重点关注美国的职位空缺数、ADP就业报告、个人消费支出（PCE）指数，以及非农就业数据。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌36.20点或0.47%，报7707.30点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货跌了252.90点或0.83%，报30355.20点；重量级的道琼斯指数期货也退低248.30点，报51580.30点。

美国股市在上星期五（25日）受到科技巨头微软（Microsoft），以及其他人工智能（AI）相关科技股上涨的提振而收高。不过，油价走高和近期美国国债收益率的飙升仍令投资者感到不安。

标准与普尔500指数上星期五起了39.28点，闭市报7743.41点。道琼斯指数升高478.64点，闭市报51828.62点。纳斯达克100指数也起了0.42%或129.28点，最后以30608.14点收市。

美国股市上星期五的交易淡静，交易所的总成交量是149亿股，比过去20天的168亿股平均成交量显著少很多。

盘前交易重点：

Meta Platforms的股价在今晚盘前退低2.88%，截稿时报730.00美元。该股在上星期曾大幅上涨将近13%，而目前的股价回落则是多方不利因素的叠加影响。其中一个影响因素，是它在新墨西哥州涉及“剑桥分析”（Cambridge Analytica）数据丑闻的诉讼中败诉，而该州总检察长宣布将寻求高达2190亿美元的民事处罚。

晶片股在今晚盘前交易中普遍下跌。在截稿时，英特尔（Intel）和ARM Holdings股价双双下跌超过3%，超威半导体（AMD）和美光科技（Micron Technology）股价也跌了超过2%，高通（Qualcomm）下跌1.8%，ASML Holding NV下跌1.5%，英伟达（Nvidia）也小幅退低0.8%。

主要游轮集团之一，嘉年华公司（Carnival）将在星期二（29日）美市开市前，公布2026财年第三财季业绩。市场预计，该集团调整后的每股盈利约1.35美元，比去年同期的1.43美元低；营业额则预计约83亿9000万美元。虽然嘉年华公司的预订量仍然强劲，但近期油价上涨令市场重新关注它的盈利率，因为燃油是嘉年华的重要成本之一，而公司并不对冲燃油价格。市场尤其关注高管们是否会维持全年每股盈利约2.22美元的预测，以及欧洲航线需求和盈利率能否改善。嘉年华公司股价在今晚盘前退低1.37%，截稿时报21.96美元。

星期一下文我们来看看市场对美光科技业绩的期待。今晚盘前该股跌了2.10%，截稿时报1059.50美元。

盘前活跃股按序：英特尔、英伟达、Strategy Inc、SoFi Technologies Inc和Super Micro Computer Inc。截稿时，这五只活跃股的股价全部退低。

对于美光科技来说，真正的考验已经从AI热潮能带来多少订单，转向了一个更难回答的问题，那就是这轮异常强劲的盈利能力，究竟是已经算高峰，还是新时代的起点。（路透社）

美光科技（Micron Technology Inc）

（纳斯达克证券交易所代码：MU）

美国存储晶片巨头美光科技将在星期三（30日）美市收盘后公布最新财报。市场投资者现在等待的，可能已经不只是一个“超预期”的季度，因为这家内存晶片制造商面对的盈利门槛，已经被华尔街越垫越高了。

美光科技在这之前曾预计，它在2026财年第四财季的营业额大约会是500亿美元，上下浮动10亿美元；调整后的每股盈利约31美元，上下浮动1美元，调整后毛利率约86%。市场分析师对它业绩的最新共识，则是营业额约508亿美元，每股盈利约31.4至31.5美元之间。也就是说，分析师平均预期已经略高过美光科技的预测。

但更值得注意的是，部分分析师的预测甚至已经进一步跑在美光科技前面。例如：花旗分析师马利克（Atif Malik）就预计第四财季营业额会达到510亿美元，每股盈利31.45美元，并把美光科技股价的目标价，从原本的1150美元上调至1300美元。马利克并不是把他对美光科技的分析，单纯的押注在人工智能（AI）的需求，而是根据近期晶片价格的变化而做上调的。他预计，美光科技第四财季混合DRAM的平均售价按季会上涨约20%，并在当前新财年的第一财季仍可再上涨约13%。

瑞银（UBS）则更加乐观。它的分析师阿库里（Timothy Arcuri）预计，美光第四财季营业额可达524亿美元，每股盈利32.50美元，毛利率约87.6%，明显高过美光科技自己的86%预测。瑞银甚至预计美光科技第一财季的营业额可达到约593亿美元，每股盈利约37.04美元。

在过去几个财季里，美光科技一次又一次大幅超越市场投资者的预期。美光科技在第三财季的营业额是414亿6000万美元，调整后每股盈利是25.11美元；比第二财季的238亿6000万美元营业额和12.20美元美股盈利，增长非常迅猛。这也让美光科技这次的财报出现“高门槛”的问题。

市场现在要的不只是一个漂亮的第四财季业绩数字，而是要管理层给出足够强的下个季度展望。

市场分析师现在也已经开始把目光放到2027财年。其中花旗分析团队就预计2027财年的第一财季营业额会有57亿美元、每股盈利35.25美元。换句话说，华尔街正在提前押注美光科技的盈利能力不会降温。他们的焦点也放在美光科技究竟能把高盈利率维持多久。

另一项值得关注的是美光科技的HBM4。分析师预计新一代HBM4的单位价格可能接近翻倍。若这个预测属实，美光科技未来的盈利增长便不完全依赖能卖出更多晶片，它也可能来自产品组合和价格改善。

瑞银的阿库里更进一步把美光科技的强劲盈利增长延伸到2028年财年，并认为该团的盈利能力正在经历一次“结构性重置”；他预计美光科技2028年每股盈利可达到约265.65美元。

当然，市场投资者也不是对这些分析照单收的。美光科技股价在今年已经大幅上涨，意味着投资者对未来盈利的期待也同样有着很高的要求。所以分析师认为，在星期三发布的业绩有三个重点值得留意。那就是第四财季营业额能否超过约508亿美元；毛利率能否站稳甚至超过86%；以及管理层对2027财年盈利能力的展望。