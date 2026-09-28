预测市场（prediction market）正迅速成为交易者押注特斯拉和苹果等美国公司股票的另类平台，引发对投资者保护和市场监管的担忧。

据路透社星期一（9月28日）报道，由Polymarket和Kalshi开创的这个蓬勃发展行业，因让投注者几乎可以对任何事情下注而崭露头角，包括体育赛事、选举和军事行动。

根据独立研究和路透社审查，在过去一年中，这些平台已扩展至较传统的华尔街领域，提供数以万计涉及股票走势、公司数据及其他往往会影响股价的企业事件的市场，进一步揭示了这个快速增长行业领域的情况。

尽管与股票市场相比规模仍然很小，股票相关预测市场正在形成一个新场所，让投资者可在受监管交易之外，对美国证券进行投机。

报道指出，法律专家警告，预测市场不提供同等保护和权利，而多项研究显示，绝大多数交易者是蒙受亏损的。此外，若预测市场产品持续快速增长，最终可能影响股票的交易，并削弱监管机构监管市场的能力。

区块链研究公司Allium为路透社所作的分析显示，Polymarket于去年10月推出个别股票市场，截至9月初，交易者已在约3万1000个股票相关市场下注逾2亿2000万美元（约2亿8000万新元）。

报道说，Allium发现，其中近60%投注于与个别股票走势挂钩的市场，最受欢迎的包括英伟达、谷歌母公司Alphabet、苹果和特斯拉；其余投注则涉及以交易所挂牌基金（ETF）或股票指数为基础的市场。

交易者通常押注一只股票或指数会否在某一日期前达到特定水平，选择“是”或“否”。

根据路透社对Kalshi网站的审查及该公司提供的数据，Kalshi目前不提供个别股票投注，但每天提供约2500个有关指数和企业“关键绩效指标”（KPI）的市场，例如iPhone发布和特斯拉交付量。Kalshi未回应路透社索取交易量数据的请求。

尽管预测市场面向散户客户，它也尝试通过宣传，吸引机构投资者将它作为对冲传统经济和市场风险的替代方式之一。

与股票市场不同，预测市场允许投资者全天候交易，并就一家公司及其表现表达多种观点。

美国商品期货交易委员会（CFTC） 表明，应由该委员会监管预测市场，因为它们实质上交易的是衍生品合约；但要求美国证券交易委员会（SEC）也介入的呼声正在增加。