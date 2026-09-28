处于人工智能热潮核心的晶片开发商英伟达（Nvidia），已将股票回购计划的规模创纪录地扩大了1500亿美元（1920亿新元），这彰显首席执行官黄仁勋对公司持续增长的信心。

总部位于加州圣克拉拉的英伟达星期一（9月28日）在一份声明中指出，这使剩余获批准回购总额达到2350亿美元，公司预计将在2028财年内完成回购计划。

彭博社星期一报道这个消息时说，开发人工智能模型和基础设施的热潮，推动了对英伟达图形处理器（GPU）的需求，并使英伟达成为全球市值最高的公司。不过，近期英伟达的股价相对于它的预期盈利而言变得更加便宜，这反映出市场对这波支出热潮能否持续，存在担忧。

黄仁勋在声明中说：“英伟达的增长是由平台转向人工智能和加速计算所推动。这次批准扩大回购计划反映了我们对未来长期机遇的信心。”

英伟达股价在纽约盘前交易中上涨约1.7%。它上星期五收于225.07美元，今年以来已累计上涨约21%。