英国擎制造商罗尔斯·罗伊斯（Rolls-Royce） 将投资3亿英镑（约合5亿新元）在英国建造和升级航空航天及国防领域的制造与工程设施。

根据路透社报道，罗尔斯·罗伊斯公司星期一（9月28日）宣布，它将在民用航空业务总部所在地德比（Derby）投资超过1亿4000万英镑，用于建设新的工程和制造设施。

公司还将在布里斯托尔（Bristol）、因奇南（Inchinnan）、罗瑟勒姆（Rotherham）和安斯蒂（Ansty）等地的基地投资超过1亿5000万英镑，以升级国防相关业务并扩大制造产能。

新上任英国财政大臣希利（John Healey）在声明中指出：“从德比、布里斯托尔到罗瑟勒姆、格拉斯哥和沃里克郡，这项投资将支持高技术就业岗位，增强我们的自主工业能力，并有助于推动英国各地社区的增长。”

罗尔斯·罗伊斯公司表示，自2023年以来，公司已在英国投资了超过30亿英镑，仅在2025年一年，公司向英国本土供应商的采购额就超过了28亿英镑。

得益于航空航天和国防业务的强劲需求，罗尔斯·罗伊斯今年上半年基本营业盈利增长46%，达到25亿英镑。