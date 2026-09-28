路透社星期一（9月28日）报道，获美国总统特朗普长子小唐纳德（Donald Trump Jr.）支持的Unusual Machines和一家未具名美国资产管理公司，已向加拿大无人机服务企业Draganfly投资1000万美元（约1278万新元）。

报道指出，Draganfly表明，将利用这笔资金加快先进战略能力的开发，并满足一般营运资金需求。

Unusual Machines的顾问委员会成员包括小唐纳德，该公司以无人机电机及其他控制部件闻名。

报道透露，特朗普家族对多家公司的投资，因潜在利益冲突疑虑而受到审视，尤其是其持有的国防企业股份；这些企业经常竞逐政府合同。

报道说，小唐纳德及其弟弟埃里克（Eric Trump）还支持以色列无人机制造商XTEND和Powerus。

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Draganfly为国防、公共安全、农业和工业检测市场开发和制造无人航空系统及相关软件。

这家公司曾向乌克兰供应无人机，其系统用于测绘、人道主义及其他任务。

今年2月，该公司通过股票发行筹集5000万美元，用于资助增长计划、营运资金、交易和开发。

据报道，Draganfly透露，Unusual Machines和该资产管理公司的投资是基于Draganfly的9月25日每股5.35美元的收盘价，预计将在9月30日前后完成。

Unusual Machines和该资产管理公司将各投资500万美元。

截至上星期五（25日）收盘，Draganfly在纽约上市的股票今年以来已下跌约23%，而Unusual Machines的股价则飙升约89%。