美国晶片制造商超威半导体（AMD）将以82亿美元（约105亿新元）收购由“AI教母”李飞飞创办的人工智能初创公司World Labs，以加强AI模型研发能力，并为未来的晶片和系统设计提供方向。

两家公司星期一（9月28日）宣布，这笔交易为全股票交易，预计在今年底前完成，不过仍须获得监管批准。

World Labs创办人李飞飞将在交易完成后加入AMD，担任执行副总裁兼首席科学家，直接向首席执行官苏姿丰汇报。

World Labs主要开发“世界模型”，利用AI生成和重建三维环境，帮助系统理解物理世界。这项技术可应用于机器人训练、科学研究和工厂设备等领域。

苏姿丰接受彭博电视访问时说，AMD收购World Labs，是希望结合李飞飞团队的研究能力，以及AMD在硬件、软件和系统方面的优势。她指出，越了解AI技术从模型到应用的整个过程，就越能打造出更好的系统。

李飞飞说，随着World Labs的发展，公司对计算能力的需求也不断增加。

她说：“如果现在能与AMD携手，我们就能为自己、AMD及整个生态系统创造机会，加快软件与硬件相互推动的发展循环。”

World Labs成立于2024年，目前约有70名员工，其中包括它今年7月收购SceniX后加入的机器人专家团队。SceniX开发的软件可用于在逼真的虚拟世界中训练机器人。

AMD是英伟达（Nvidia）在AI晶片市场的主要竞争对手，但在用于训练和运行AI模型的加速晶片市场，仍远远落后于英伟达。收购World Labs将让AMD能够向客户提供多种AI模型，进一步充实产品和服务。

英伟达最近也宣布收购知名AI初创公司Hugging Face，交易估值约130亿美元。

在AI资本支出热潮下，AMD股价今年已上涨近两倍，市值达到约1万亿美元。

英伟达仍是全球市值最高的公司，市值超过5万亿美元。不过，它的股价今年仅上涨约22%，表现逊于2026年几乎所有主要晶片制造商。