人工智能（AI）公司Anthropic筹备上市，估值可能超过2万亿美元（约2.6万亿新元）。路透社看到的招股说明书显示，公司2025年净亏损近420亿美元，未来数年还须履行总计5180亿美元的云服务、算力和基础设施相关支出承诺。

路透社星期二（9月29日）报道，近420亿美元净亏损中，约340亿美元是会计费用，这笔费用反映的是一类未来可能转换为Anthropic股票的融资工具，其估计价值上升，并非实际经营支出。若不包括这笔费用，Anthropic去年的营业亏损仍超80亿美元。

这家成立仅五年的公司正快速扩张。招股书显示，Anthropic去年营收增至近46亿美元，是前一年的12倍。

公司算力和基础设施开支去年增至73亿3000万美元，是2024年的三倍，占营业总开支的一半以上。

Anthropic预期的上市估值，是公司今年5月估计的9650亿美元估值的两倍以上。

路透社此前引述消息人士报道，公司挂牌时间可能推迟至11月美国中期选举之后。它若顺利上市，将为投资者评估包括竞争对手OpenAI在内的AI企业提供重要参考。

Anthropic也在招股书中警示业务风险。公司去年近四分之一的营收来自两名客户，许多大客户并未签订长期合约，可能减少或停止支出。

截至去年底，公司持有的现金、现金等价物和短期投资总计202亿8000万美元。

此外，Anthropic自身的研究显示，自主性日益增强的AI模型，在受控测试中可能出现破坏代码、协助欺诈和操纵信息等行为。

AI风险在本月早些时候引发业界担忧，Anthropic首席执行官阿莫代伊（Dario Amodei）曾呼吁业界放慢推出新能力的步伐。不过，公司上周仍发布新的Opus 5.5模型，以应对OpenAI的竞争。

媒体此前报道称，OpenAI已于6月秘密提交上市申请，预计最迟于2027年初挂牌。