星期二（9月29日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货在星期二（9月29日）小幅走高。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升10.80点或0.14%，报7694.70点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货起98.20点或0.32%，报30375.00点；重量级的道琼斯指数期货也升高54.40点，报51536.10点。

人工智能（AI）独角兽Anthropic的IPO文件内容泄露，显示Anthropic在IPO时的估值可能超过2万亿美元，引发市场对它天文数字估值的重新评估。再加上OpenAI因安全缺陷而得搁置它最新先进模型的报道传开，以及特朗普总统与科技界高层举行的白宫午餐会的消息，则让该行业内人议论纷纷。

在隔夜（星期一），美国股市是因为受到油价和美债收益率上涨影响而走低。市场投资者正权衡伊朗和平协议对股市和美国联邦储备局利率前景的潜在影响。

之前美联储官员的言论也让投资者的交易情绪显得低落。他们暗示，如果央行在本月初加息25个基点后还不能缓解物价压力，那美联储可能需要进一步加息。

标准与普尔500指数在隔夜下跌59.72点，闭市报7683.69点。道琼斯指数跌了347.11，闭市报51481.51点。纳斯达克100指数也退低1.08%或331.32点，最后以30276.81点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是167亿1000万股，与过去20天的168亿5000万股平均成交量相差不远。

盘前交易重点：

超威半导体（AMD）在隔夜盘后宣布，已同意以82亿美元，通过换股方式，收购总部位于旧金山的AI实验室World Labs。该实验室是由AI行业著名的李飞飞创立的。李飞飞曾任斯坦福大学教授，也曾在谷歌任职并领导AI研究工作。她将出任AMD首席科学家兼执行副总裁。World Labs正在开发一种所谓的“世界模型”（world model），可用在模拟三维（3D）环境。超威半导体股价在今晚盘前上升1.13%，截稿时报614.76美元。

晶片巨头英伟达（Nvidia）在隔夜宣布了规模达1500亿美元的创纪录股票回购增额计划，为英伟达股票带来了持续利好情绪，也带动该股股价在今晚盘前继续走高0.85%，截稿时报230.80美元。

Summit Therapeutics的股价在今晚盘前大幅上涨17.89%，截稿时报18.25美元。英国制药巨头阿斯利康（AstraZeneca）在隔夜盘后宣布，将在Summit Therapeutics投资20亿美元，认购它的可转换优先股，并就ivonescimab疗法，与阿斯利康旗下多种肿瘤药物（包括抗体偶联药物）展开多项联合疗法研究。双方将各自提供相关药物，并共同资助这些联合治疗研究，而研究将由阿斯利康主导开展。

星期二下文我们来看看分析师对特斯拉（Tesla）即将公布的交货量数字的期待。今晚盘前特斯拉股价起了0.43%，截稿时报359.00美元。

盘前活跃股按序：英特尔（Intel）、英伟达、Strategy Inc、美光科技（Micron Technology）和SoFi Technologies Inc。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

特斯拉在过去几个季度已经证明，单看交货数字并不能完全解释股价的走势。但当华尔街预测出现大分歧时，星期五公布的实际数字至少可以告诉市场，究竟是哪个分析师的估值模型比较接近现实。（路透社）

特斯拉（Tesla Inc）

（纳斯达克证券交易所代码：TSLA）

美国电动车制造商特斯拉在本星期将迎来一个重要考验。公司在星期五（10月2日）将公布第三季度电动车交货数据，但是有趣的是，华尔街分析师到现在似乎对这个数字都还没有太多的共识。

根据FactSet数据显示，分析师平均预计特斯拉第三季的交货量大约是46万3000辆，比去年同期约49万7000辆减少约7%。但是个别分析师的预测相差挺远的，从42万2000辆到48万2000辆都有，两端落差超过6万辆。

摩根大通分析师古普塔（Rajat Gupta）在隔夜就把特斯拉第三季度交货量预测，从原本的51万6000辆，下调至48万2000辆，同时也把特斯拉目标价从原有的445美元减少至415美元。他对特斯拉股票则维持了之前的“持守”评级。古普塔是认为，美国及中国市场近期交货量相信会比预期疲弱，因此决定下调特斯拉毛利率的预测。

金融服务集团StoneX的分析师莱格（Mickey Legg）也明显谨慎。他预计，特斯拉在第三季度仅交出44万6500辆电动车，比FactSet共识低约1万6500辆。他也同时把特斯拉第三季度的每股盈利预测，从原本的0.58美元下调至0.45美元。不过，莱格仍给予特斯拉股票“买进”评级，目标价是475美元。

相比之下，瑞银分析师斯帕克（Joseph Spak）较为乐观。他预计特斯拉第三季度的交货量会是47万辆，比市场共识高一些。但是他仍维持之前给特斯拉股的385美元目标价和“持守”评级。值得注意的是，斯帕克认为，如今投资者对特斯拉电动车交货量的关注程度已经下降。市场越来越把特斯拉视为一家正在转向无人驾驶和人工智能的公司。

更保守的是金融服务与投资银行Cantor Fitzgerald的分析师谢泼德（Andres Sheppard）。尽管他仍维持特斯拉股“买进”评级及485美元目标价，他预计特斯拉第三季度的交货量只有42万1800辆，比市场共识低超过4万辆。换句话说，像谢泼德这样的分析师认为，特斯拉电动车销量会令人失望，但是他们仍然认为特斯拉未来的估值逻辑不能单纯用汽车销量衡量。

这也正是今年特斯拉最耐人寻味的地方。在去年同比的第三季度，特斯拉交出约49万7000辆汽车；今年环比的第二季度则交出创纪录的48万零126辆，大幅超过市场预期。但是到了今年第三季度，分析师却开始重新下调预测。一方面是因为美国电动车税收优惠结束影响了消费者购买的动力；另一方面是中国市场竞争激烈，特斯拉在中国及美国的销售表现都没有达到部分分析师原先的预期。

不少分析师也认为，特斯拉究竟是交出42万辆、45万辆还是48万辆电动车，其中意义并不只是“卖了多少车”。因为特斯拉现在面对一个很明显的估值分歧。分析师们也在讨论着，如果电动车业务增长放缓，投资者愿意为未来的Robotaxi、Optimus和其他AI业务支付多少溢价，而Robotaxi和Optimus业务又几时才赚钱。这些都是让分析师对同一个交货数字，分析出截然不同的投资判断的原因。

但这并不代表电动车业务已经不重要。毕竟，电动车仍是特斯拉目前最大的收入来源，也是公司投资无人驾驶、机器人和其他未来业务的重要资金来源。若交货量持续低过预期，电动车的价格优惠增加、库存上升或盈利率受到压力，这一切最终可能限制特斯拉投资未来业务的能力。

与此同时，特斯拉原定本星期举行的新版Roadster展示会，也因为天气原因延期至10月15日。这个延期让星期五的交货数据，成为本星期最直接影响特斯拉股票的基本面催化剂。