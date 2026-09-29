私募股权公司华平（Warburg Pincus）今年已通过退出投资，实现约120亿美元（约154亿新元）回报，有望创下新高。

公司首席执行官潘建（Jeffrey Perlman）星期二（9月29日）在新加坡举行的SuperReturn Asia活动上说，这一金额已相当于去年全年创下的约120亿美元纪录。

华平在今年1月完成了一笔30亿美元金融领域基金的募资，并在2023年为旗舰全球增长基金募得173亿美元。潘建在当天活动上没有提及正在筹集的新基金。

全球私募股权基金近来面临挑战。股市波动，加上软件股（行业偏爱的板块之一）遭抛售，阻碍基金通过上市等方式退出投资。

潘建说：“显然，今年的软件企业出售难度更大。”

他透露，华平今年两笔最大退出交易，分别是把航空航天供应商Consolidated Precision Products出售给美国通用电气航天公司（GE Aerospace），以及将医疗系统管理公司Ensemble Health Partners的部分股权出售给投资公司Thoreau。

潘建认为，投资组合多元化在当前环境尤为重要。“如果投资只集中在单一国家、单一阶段或单一行业，可能会很长一段时间处于低迷期。”