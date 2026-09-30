美国线上券商Robinhood计划推出股票周末交易，让客户在周末买卖部分股票和交易所交易基金（ETF）。这将是现代美国股票市场首次提供周末交易服务。

彭博社报道，Robinhood当地时间星期二（9月29日）发布声明说，新服务将通过把客户订单转交至Bruce Markets运营的交易平台来实现。

Robinhood首席经纪业务官奎克（Steve Quirk）说：“突发新闻不会等到开市钟声响起才发生。”

为支持周末交易服务的推出，Bruce Markets将获得Robinhood和大股东Peak6 Investments的注资，金额未披露。

目前，Robinhood提供的交易时段为纽约时间星期天晚上8时至星期五晚上8时。

美国股票市场传统上在工作日上午9时30分至下午4时开放交易。不过，交易所和券商正竞相延长交易时段。纳斯达克、纽约证券交易所和24X National Exchange都计划在未来几个月推出每周五天、每天长达23小时的交易安排。其中，纳斯达克将增设晚上9时至次日凌晨4时的交易时段。

Robinhood也宣布，将推出由芝加哥期权交易所全球市场公司（Cboe Global Markets）开发、与企业业绩挂钩的新型期权合约，让投资者押注企业某项表现指标是否超过指定水平，例如特斯拉的汽车销量。这些合约预计未来几周推出，但仍须获得美国证券交易委员会（SEC）的最终批准。

此外，Robinhood客户将可通过公司去年收购的加密货币交易所Bitstamp，交易部分加密货币的永续期货，其中一些合约提供高达10倍的杠杆。永续期货是一种没有到期日的衍生品合约。

Robinhood近年来通过快速推出新产品，在竞争激烈的散户经纪市场扩大业务。公司今年早前说，预测市场是它增长最快的业务，也已扩大客户使用智能体人工智能（agentic AI）交易工具的范围。