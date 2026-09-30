知情人士透露，在推迟首次公开售股计划后，人工智能初创公司OpenAI计划在新一轮融资中向投资者筹集至少300亿美元（约383亿新元）。

彭博社星期三（9月30日）引述知情人士报道，该公司寻求约1万4000亿美元的估值，不包括所筹资金，这可能使其估值重新超过长期竞争对手Anthropic最近一次在私募市场的估值。

彭博新闻此前报道称，OpenAI正考虑以1万2000亿美元估值进行新一轮融资。

知情人士称，融资讨论仍处于早期阶段，可能发生变化。由于信息尚未公开，他们要求匿名。其中一名知情人士说，鉴于公司营收强劲增长，本轮融资的需求正由投资者推动。OpenAI拒绝置评。

OpenAI首席执行官奥尔特曼近日说，公司今年不会上市。他星期二（29日）接受彭博电视台采访时称，公司希望在人工智能安全担忧加剧的时期，不受作为新上市公司的压力影响。

奥尔特曼说，公司目前正在“适应”人工智能能力的“新水平”，以及随之而来的额外安全要求。

奥尔特曼说：“我们只是想先站稳脚跟，确保了解如何以这种新方式运营，并能够在不承受作为新上市公司压力的情况下，就眼前的一些决策作出判断。”他还称，相信投资者会对其IPO计划“保持耐心”。

知情人士称，最新一轮融资旨在作为一轮过渡性融资，在IPO之前为OpenAI提供额外资本。OpenAI最近一次融资是在3月，当时以包括所筹资金在内的8520亿美元估值，筹集了1220亿美元。

与同行一样，OpenAI正面临日益严格的审视，外界担忧人工智能可能造成灾难性伤害，包括通过网络安全漏洞造成危害。OpenAI的技术曾涉及多起安全事件，包括针对澳洲政府网站的攻击。该公司本周还说，由于系统未达到其内部安全标准，将不会发布最新模型GPT-6.1 Astra。

据报道，奥尔特曼支持Anthropic首席执行官阿莫代伊提出的一项计划，即放缓最前沿人工智能模型的开发，并引入独立评估人员帮助保障该技术安全。

与此同时，OpenAI继续在日益拥挤的人工智能（AI）代理市场中展开激烈竞争，这类代理可为用户处理更复杂的任务。在星期二举行的公司开发者活动上，OpenAI推出一款名为Dots、可全天候运行的新AI代理，预计将与Meta Platforms Inc.旗下Muse等产品直接竞争。