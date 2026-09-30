周三美市盘前几乎持平 聚焦分析师评饮料与零食巨头百事公司
星期三（9月30日）重点：
美国华尔街股市主要股指期货在星期三（9月30日）几乎持平。市场投资者都在等待着今晚发布的美国8月份个人消费支出（PCE）指数，并希望能够通过这份通胀报告揣测美联储接下来的利率走势。
在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微升2.40点或0.03%，报7673.60点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货退低26.70点或0.09%，报30312.60点；重量级的道琼斯指数期货也微跌4.70点，报51346.30点。
美国股市在隔夜（星期二）收盘时则是小幅走低。在通胀和劳动力市场数据公布之前，市场投资者选择评估美联储官员关于利率走向的言论。
不过，随着政府债券收益率从早先的高位回落、油价有走低迹象，以及纽约联储主席约翰·威廉姆斯（John Williams）的言论，股市隔夜的跌幅也随之收窄。威廉姆斯隔夜说，美联储有时间权衡相关数据，再决定何时再次加息。
标准与普尔500指数隔夜下跌12.85点，闭市报7670.84点。道琼斯指数也退低了131.59点，闭市报51349.92点。纳斯达克100指数则逆势上涨0.21%或62.52点，最后以30339.33点收市。
美国股市隔夜的交易相对淡静，交易所的总成交量是161亿5000万股，比过去20天的168亿7000万股平均成交量少。
盘前交易重点：
大型科技股在今晚盘前普遍上涨。在截稿时，英伟达（Nvidia）股价起了0.84%，特斯拉（Tesla）起0.44%，Alphabet走高0.96%，亚马逊（Amazon）股价上升0.17%，微软（Microsoft）也小幅升高0.1%。不过，Meta Platforms股价则是小幅下跌0.58%。
波音公司（Boeing）股价在今晚盘前上涨2.56%，截稿时报192.56美元。美国国防部刚刚宣布选中波音公司来负责设计、制造并交付F/A-XX，也就是美国海军的第六代隐身战斗机。这份合同价值约200亿美元。
Netflix股价近期承压，但是华尔街分析师现在开始出现不同声音。德意志银行在隔夜虽然把Netflix目标价，从100美元下调至95美元，但是却把股票评级从原本的“持守”上调至“买入”。分析师克拉夫特（Bryan Kraft）认为，市场可能过度关注Netflix美国市场观看时间下降，却低估了海外市场的增长潜力。在今年初，美国用户观看分钟数同比下降约8.6%，但国际市场观看时间却增长约5.4%；Netflix目前制作的内容也有超过六成来自美国以外。Netflix股价在今晚盘前退低0.24%，截稿时报70.13美元。
星期三下文我们来看看分析师如何评饮料与零食巨头百事公司（PepsiCo Inc）的股票。今晚盘前这只股小幅上涨0.12%，截稿时报128.85美元。
盘前活跃股按序：SoFi Technologies、英特尔（Intel）、英伟达、莫德纳（Moderna）和Strategy Inc。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。
百事公司（PepsiCo Inc）
（纳斯达克证券交易所代码：PEP）
饮料与零食巨头百事公司目前正陷入一个有些尴尬的“恶性循环”。在今年初，为了让消费者重新消费，百事公司让乐事（Lay’s）、多力多滋（Doritos）等零食降价，但是前后不到一年的时间，这个巨头又准备在今年底或明年初涨价。更让投资者不安的是，就在第三季度业绩公布前，华尔街不少分析师开始接连对百事公司的北美业务失去信心，而重新评估公司股票。
百事公司股票价格面临的最新一轮压力，主要是在过去两天冒出来的。星期二（29日），摩根大通（JPMorgan）分析师特谢拉（Andrea Teixeira）把百事公司股票评级，从原本的“买进”下调至“持守”，并把目标价从原本的170美元大砍至138美元。
她认为，百事公司在北美业务的复苏已经失去动力，尤其是菲多利北美（Frito-Lay North America）的咸味零食业务表现继续疲弱。即使集团已经采取了调整配方、更新包装、增加营销投入以及降价等一系列措施，但复苏似乎仍然停滞。
而就在一天前，即星期一（28日），德意志银行（Deutsche Bank）分析师鲍尔斯（Steve Powers）也把百事公司股票评级从“买入”下调至“持守”，目标价则从155美元降至138美元。
鲍尔斯指出，他对百事公司在北美市场的战略方向没有把握，而公司过去推出的多项业务扭转措施所带来的改善也未能持续。这些因素令他对菲多利北美业务能否实现持久复苏的信心有所下降。
同样是在星期一，TD Cowen分析师莫斯科（Robert Moskow）虽然维持他之前给出的“持守”评级，但把目标价从145美元下调至133美元。他特别关注百事公司计划在2027年提高薯片、汽水和蘸酱等产品价格的风险。在美国市场份额持续承压之际，百事公司却对消费者“可负担的能力”的说法出现转变，这可能让2027年的风险进一步升高。
在今年2月，百事公司曾把乐事和多力多滋等产品的价格下调最高约15%，以回应消费者之前对连续涨价的不满。但是根据路透社上星期四（24日）的报道，百事公司已经准备再次提高部分薯片和汽水价格，涨幅介于低至中个位数百分比，预计在今年底或2027年初实施。
百事公司解释，原材料、包装、燃料及运输等成本上涨，是重新调价的重要原因。与此同时，百事公司也说，部分产品涨价后的价格仍会低过今年初降价前的水平。
可是许多分析师在社交平台上议论着，百事公司的问题在于销量，毕竟它降价之后都好像没有完全解决销量的问题。
在第二季，菲多利北美净营业额是63亿6800万美元，同比下跌了2%。集团高管们当时指出，这主要是受到不利于净定价的影响，因为销量与去年同期持平。换言之，降价并没有刺激到买气。
这也解释了为什么摩根大通决定把百事公司在2027年每股盈利预估数字从9.05美元降至8.86美元，2028年则从9.57美元降至9.33美元，比市场共识低。特谢拉认为，投资者可能需要等待市场进一步调整后，才会重新对百事公司股票变得更积极。
另外，上星期四，花旗（Citi）把百事公司股价的目标价从145美元调低至142美元，但仍维持原有“持守”评级；上星期三（23日），法国巴黎银行Exane也把目标价从183美元下调至161美元，同时维持原本的“买进”评级。
百事公司下一次交出第三季成绩单的时间已经确定为10月8日。