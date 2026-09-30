星期三（9月30日）重点：

盘前交易重点：

在百事公司发布第三季度业绩时，投资者要看的可能不只是营业额和每股盈利有没有达到预期，而是集团能否证明今年投入的降价、创新、营销和成本削减措施，真的能够挽回消费者购买的意愿。（路透社）

百事公司（PepsiCo Inc）

（纳斯达克证券交易所代码：PEP）

饮料与零食巨头百事公司目前正陷入一个有些尴尬的“恶性循环”。在今年初，为了让消费者重新消费，百事公司让乐事（Lay’s）、多力多滋（Doritos）等零食降价，但是前后不到一年的时间，这个巨头又准备在今年底或明年初涨价。更让投资者不安的是，就在第三季度业绩公布前，华尔街不少分析师开始接连对百事公司的北美业务失去信心，而重新评估公司股票。

百事公司股票价格面临的最新一轮压力，主要是在过去两天冒出来的。星期二（29日），摩根大通（JPMorgan）分析师特谢拉（Andrea Teixeira）把百事公司股票评级，从原本的“买进”下调至“持守”，并把目标价从原本的170美元大砍至138美元。

她认为，百事公司在北美业务的复苏已经失去动力，尤其是菲多利北美（Frito-Lay North America）的咸味零食业务表现继续疲弱。即使集团已经采取了调整配方、更新包装、增加营销投入以及降价等一系列措施，但复苏似乎仍然停滞。

而就在一天前，即星期一（28日），德意志银行（Deutsche Bank）分析师鲍尔斯（Steve Powers）也把百事公司股票评级从“买入”下调至“持守”，目标价则从155美元降至138美元。

鲍尔斯指出，他对百事公司在北美市场的战略方向没有把握，而公司过去推出的多项业务扭转措施所带来的改善也未能持续。这些因素令他对菲多利北美业务能否实现持久复苏的信心有所下降。

同样是在星期一，TD Cowen分析师莫斯科（Robert Moskow）虽然维持他之前给出的“持守”评级，但把目标价从145美元下调至133美元。他特别关注百事公司计划在2027年提高薯片、汽水和蘸酱等产品价格的风险。在美国市场份额持续承压之际，百事公司却对消费者“可负担的能力”的说法出现转变，这可能让2027年的风险进一步升高。

在今年2月，百事公司曾把乐事和多力多滋等产品的价格下调最高约15%，以回应消费者之前对连续涨价的不满。但是根据路透社上星期四（24日）的报道，百事公司已经准备再次提高部分薯片和汽水价格，涨幅介于低至中个位数百分比，预计在今年底或2027年初实施。

百事公司解释，原材料、包装、燃料及运输等成本上涨，是重新调价的重要原因。与此同时，百事公司也说，部分产品涨价后的价格仍会低过今年初降价前的水平。

可是许多分析师在社交平台上议论着，百事公司的问题在于销量，毕竟它降价之后都好像没有完全解决销量的问题。

在第二季，菲多利北美净营业额是63亿6800万美元，同比下跌了2%。集团高管们当时指出，这主要是受到不利于净定价的影响，因为销量与去年同期持平。换言之，降价并没有刺激到买气。

这也解释了为什么摩根大通决定把百事公司在2027年每股盈利预估数字从9.05美元降至8.86美元，2028年则从9.57美元降至9.33美元，比市场共识低。特谢拉认为，投资者可能需要等待市场进一步调整后，才会重新对百事公司股票变得更积极。

另外，上星期四，花旗（Citi）把百事公司股价的目标价从145美元调低至142美元，但仍维持原有“持守”评级；上星期三（23日），法国巴黎银行Exane也把目标价从183美元下调至161美元，同时维持原本的“买进”评级。

百事公司下一次交出第三季成绩单的时间已经确定为10月8日。