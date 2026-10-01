周四美市盘前走高 聚焦存储晶片巨头美光科技业绩
星期四（10月1日）重点：
美国华尔街股市主要股指期货在星期四（10月1日）走高。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升31.80点或0.42%，报7683.80点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货起了234.30点或0.77%，报30642.80点；重量级的道琼斯指数期货也起81.30点，报50990.10点。
在隔夜（星期三）发布的美国8月份个人消费支出（PCE）指数比预期低，缓解了市场对于美联储决策者将在10月份加息的担忧，也让纳斯达克指数在隔夜走高。虽然标准与普尔500指数在隔夜小幅回落，这两大指数都在第三季度连续第二次取得增长。
美国商务部公布的数据显示，8月份个人消费支出价格指数同比上涨3.4%，比路透社收集到的3.7%经济师平均预测低。此外，第二季度国内生产总值（GDP）数据的终值，被上调至年化增长2.2%，这主要是因为稳健的消费支出，以及人工智能推动的基础设施建设的投资活动所带动的。
标准与普尔500指数隔夜下跌19.30点，闭市报7651.54点。道琼斯指数也跌了443.87点，闭市报50906.05点。纳斯达克100指数则升高0.23％或69.17点，以30408.50点收市。
美国股市隔夜的交易活跃，交易所的总成交量是181亿3000万股，比过去20天的170亿6000万股平均成交量多。
盘前交易重点：
谷歌母公司Alphabet股价在今晚盘前上升2.29%，截稿时报351.95美元。根据最新消息，谷歌已在今天正式发布它的旗舰级AI模型Gemini 4 Argon。这个模型在18项基准测试中的13项里位居榜首或并列第一，尤其在知识密集型任务和长上下文推理方面表现卓越。
莫德纳（Moderna）股价在今年大涨近七倍，一些华尔街分析师开始提醒投资者要注意估值风险。其中花旗分析师米查姆（Geoff Meacham）就在隔夜把莫德纳的股票评级，从“持守”下调至“卖出”，但把目标价从原本的60美元提高至80美元；目标价虽然调高但仍比隔夜闭市的192.57低许多。米查姆认为，市场近期对莫德纳与默克（Merck）合作的个性化癌症疫苗intismeran autogene（INT）过于乐观。莫德纳股价在今晚盘前退低2.73%，截稿时报187.31美元。莫德纳的下一个重要催化剂，相信会是在10月举行的欧洲肿瘤内科学会（ESMO）会议。到时，莫德纳公布这项第三期试验的更多数据。
星期四下文我们来看看美国存储晶片巨头美光科技（Micron）的最新业绩报告。今晚盘前该股起0.35%，截稿时报1068.85美元。
盘前活跃股按序：英特尔（Intel）、英伟达（Nvidia）、美光科技、SoFi Technologies和IREN Ltd。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。
美光科技（Micron Technology Inc）
（纳斯达克证券交易所代码：MU）
美国存储晶片巨头美光科技在隔夜盘后再次发布爆表业绩，而且高管们还对当前季度的业绩，做出再超出华尔街分析师共识的强劲预测。
根据美光科技截至今年9月3日的2026财年第四财季业绩报告，集团营业额达到542亿2900万美元，比一年前同期的113亿1500万美元暴增约379%，也比上一个财季的414亿5600美元增加许多。
若看净利，美光科技的增长幅度更加惊人。公司第四财季净利达到377亿零100万美元，比去年同期的32亿零100万美元高出数倍；第四财季未经调整的每股盈利也达到32.87美元，而去年同期该的每股盈利也只是2.83美元。
业绩报告也显示，在剔除特殊项目之后，美光科技的调整后每股盈利是33.42美元。这个集团的第四财季毛利率达到86.8%，非GAAP毛利率高达87%，比上个财季的84.9%还要多。
美光科技的业绩表现也超越分析师之前的预测。之前LSEG收集到的分析师平均预测，是营业额510亿零700万美元，调整后每股盈利是31.61美元。换言之，美光科技的营业额和每股盈利分别比分析师预测高出约6.9%和5.7%；即使市场已经把预期拉得很高，美光科技仍然交出了一份超预期的成绩单。
这也让美光科技全年业绩创下历史新高。公司在2026财年全年营业额达到1331亿8800万美元，比上个财年的373亿7800万美元增长约256%；全年GAAP净利是849亿6900万美元，调整后净利是867亿5800万美元。全年调整后的每股盈利是75.52美元，比上个财年的8.29美元多出好几倍。
对投资者而言，真正重要的可能还不仅仅刚刚结束的这个财季，而是美光科技接下来还能不能继续保持这样的增长速度。从美光科技高管们隔夜给出的业绩展望来看，答案是至少暂时仍然相当强劲。
美光科技高管们预计，2027财年第一财季营业额会是615亿美元，上下浮动15亿美元；调整后每股盈利预计是38.15美元，上下浮动1美元。根据LSEG的数据，分析师平均预计第一财季营业额是570亿2000万美元，调整后每股盈利约35.40美元。也就是说，美光科技营业额预测中值，比市场预期高出约7.9%，每股盈利预测则高约7.8%。
首席执行官梅赫罗特拉（Sanjay Mehrotra）在业绩声明中说：“我们预计2027财年会更加强劲。”
另一个在业绩发布会发出的信息，更值得投资者关注。那就是供需紧张可能不会很快结束。
梅赫罗特拉说，美光科技预计2027和2028财年的记忆体供需状况将比2026年更加紧张。集团的客户也明显提高长期供应协议的承诺金额。截至9月底，这些协议总值已经从6月底的220亿美元增加至320亿美元，其中大部分是以客户现金存款形式支持的。
集团的首席财务官墨菲（Mark Murphy）也透露，美光科技的剩余履约义务（remaining performance obligations）已经达到约1500亿美元，比上个财季的约1000亿美元多。墨菲还预计，2027财年将再次成为创纪录的一年，而且每个财季的营业额都会取得环比增长。
另外，美光科技也已经锁定了2027年大部分高带宽记忆体（HBM）产能，并计划进一步增加2027财年的资本支出，以扩大产能。它在2026财年的净资本支出已经达到273亿7000万美元，第四财季就达到107亿7000万美元。
这也与新加坡有关。美光科技高管们说，新加坡HBM先进封装厂的无尘室准备工作进度领先计划，预计会在2027年初开始投入初步产出；位于新加坡的新NAND厂则预计在2028年下半年开始生产。不过，他们也提醒，新厂从开始生产到真正对市场供应产生明显影响，需要几个季度的时间。