星期四（10月1日）重点：

盘前交易重点：

谷歌母公司Alphabet股价在今晚盘前上升2.29%，截稿时报351.95美元。根据最新消息，谷歌已在今天正式发布它的旗舰级AI模型Gemini 4 Argon。这个模型在18项基准测试中的13项里位居榜首或并列第一，尤其在知识密集型任务和长上下文推理方面表现卓越。

莫德纳（Moderna）股价在今年大涨近七倍，一些华尔街分析师开始提醒投资者要注意估值风险。其中花旗分析师米查姆（Geoff Meacham）就在隔夜把莫德纳的股票评级，从“持守”下调至“卖出”，但把目标价从原本的60美元提高至80美元；目标价虽然调高但仍比隔夜闭市的192.57低许多。米查姆认为，市场近期对莫德纳与默克（Merck）合作的个性化癌症疫苗intismeran autogene（INT）过于乐观。莫德纳股价在今晚盘前退低2.73%，截稿时报187.31美元。莫德纳的下一个重要催化剂，相信会是在10月举行的欧洲肿瘤内科学会（ESMO）会议。到时，莫德纳公布这项第三期试验的更多数据。

星期四下文我们来看看美国存储晶片巨头美光科技（Micron）的最新业绩报告。今晚盘前该股起0.35%，截稿时报1068.85美元。

盘前活跃股按序：英特尔（Intel）、英伟达（Nvidia）、美光科技、SoFi Technologies和IREN Ltd。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

这次美光科技财报最值得注意的，或许不只是“542亿美元营业额或是33.42美元的每股盈利，而是它通过业绩预测在告诉投资者，这轮记忆体超级周期还没有结束，而且2027年可能比2026年更强。（法新社）

美光科技（Micron Technology Inc）

（纳斯达克证券交易所代码：MU）

美国存储晶片巨头美光科技在隔夜盘后再次发布爆表业绩，而且高管们还对当前季度的业绩，做出再超出华尔街分析师共识的强劲预测。

根据美光科技截至今年9月3日的2026财年第四财季业绩报告，集团营业额达到542亿2900万美元，比一年前同期的113亿1500万美元暴增约379%，也比上一个财季的414亿5600美元增加许多。

若看净利，美光科技的增长幅度更加惊人。公司第四财季净利达到377亿零100万美元，比去年同期的32亿零100万美元高出数倍；第四财季未经调整的每股盈利也达到32.87美元，而去年同期该的每股盈利也只是2.83美元。

业绩报告也显示，在剔除特殊项目之后，美光科技的调整后每股盈利是33.42美元。这个集团的第四财季毛利率达到86.8%，非GAAP毛利率高达87%，比上个财季的84.9%还要多。

美光科技的业绩表现也超越分析师之前的预测。之前LSEG收集到的分析师平均预测，是营业额510亿零700万美元，调整后每股盈利是31.61美元。换言之，美光科技的营业额和每股盈利分别比分析师预测高出约6.9%和5.7%；即使市场已经把预期拉得很高，美光科技仍然交出了一份超预期的成绩单。

这也让美光科技全年业绩创下历史新高。公司在2026财年全年营业额达到1331亿8800万美元，比上个财年的373亿7800万美元增长约256%；全年GAAP净利是849亿6900万美元，调整后净利是867亿5800万美元。全年调整后的每股盈利是75.52美元，比上个财年的8.29美元多出好几倍。

对投资者而言，真正重要的可能还不仅仅刚刚结束的这个财季，而是美光科技接下来还能不能继续保持这样的增长速度。从美光科技高管们隔夜给出的业绩展望来看，答案是至少暂时仍然相当强劲。

美光科技高管们预计，2027财年第一财季营业额会是615亿美元，上下浮动15亿美元；调整后每股盈利预计是38.15美元，上下浮动1美元。根据LSEG的数据，分析师平均预计第一财季营业额是570亿2000万美元，调整后每股盈利约35.40美元。也就是说，美光科技营业额预测中值，比市场预期高出约7.9%，每股盈利预测则高约7.8%。

首席执行官梅赫罗特拉（San​jay Mehrotra）在业绩声明中说：“我们预计2027财年会更加强劲。”

另一个在业绩发布会发出的信息，更值得投资者关注。那就是供需紧张可能不会很快结束。

梅赫罗特拉说，美光科技预计2027和2028财年的记忆体供需状况将比2026年更加紧张。集团的客户也明显提高长期供应协议的承诺金额。截至9月底，这些协议总值已经从6月底的220亿美元增加至320亿美元，其中大部分是以客户现金存款形式支持的。

集团的首席财务官墨菲（Mark Murphy）也透露，美光科技的剩余履约义务（remaining performance obligations）已经达到约1500亿美元，比上个财季的约1000亿美元多。墨菲还预计，2027财年将再次成为创纪录的一年，而且每个财季的营业额都会取得环比增长。

另外，美光科技也已经锁定了2027年大部分高带宽记忆体（HBM）产能，并计划进一步增加2027财年的资本支出，以扩大产能。它在2026财年的净资本支出已经达到273亿7000万美元，第四财季就达到107亿7000万美元。

这也与新加坡有关。美光科技高管们说，新加坡HBM先进封装厂的无尘室准备工作进度领先计划，预计会在2027年初开始投入初步产出；位于新加坡的新NAND厂则预计在2028年下半年开始生产。不过，他们也提醒，新厂从开始生产到真正对市场供应产生明显影响，需要几个季度的时间。